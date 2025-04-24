謝霆鋒演唱會｜觀眾為搶最近企位排足16小時　夠鐘即衝閘如跑馬

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，最早要幾點入場，現場企位和坐位分為兩條隊，想睇第一手資訊，就要緊貼《01娛樂》。主辦單位下午四時半開始放企位觀眾入場安檢，粉絲們一早聚集在啟德主場館X閘口外，多人着住紅色歌迷會T恤，排頭位的歌迷表示昨晚凌晨12點幾已經到場。雖然天氣炎熱，最高溫度為31度，又要排足16小時，但歌迷覺得幸好有瓦遮頭，只要搶到最前面的企位跟霆鋒近距離接觸，即使辛苦也值得。

主辦單位下午四時半開始放企位觀眾入場安檢，粉絲們一早聚集在啟德主場館X閘口外，多人着住紅色歌迷會T恤。（葉志明攝）

排頭位的歌迷表示昨晚凌晨12點幾已經到場，等候期間互相傾偈解悶。（葉志明攝）

粉絲們各有獨特的應援方式，有人頭頂帶了一個黃色箭嘴頭箍，非常搶眼，他希望站在前排的時候霆鋒可以見到自己；也有人穿上寫滿謝霆鋒歌名的T恤。記者訪問了來自深圳的白小姐，她年僅20歲，悉心打扮着小背心來睇騷。講到霆鋒出道時她都未出世，是什麼時候「入坑」？她說是看了《怒火》後覺得謝霆鋒很有型，於是愛上對方，最希望聽到《遊樂場》。白小姐透自己會睇頭場和尾場，因為住在深圳，搭高鐵過來也十分方便，即日來回睇show。問到首次來啟德睇演唱會心情如何，她說：「非常激動，非常期待！雖然等了很久但完全不累，非常興奮！」最後，她想跟謝霆鋒說：「希望他一直堅持做自己熱愛的事情，我們都會在背後默默支持他，希望他天天開心！」

粉絲們各有獨特的應援方式（葉志明攝）

粉絲們各有獨特的應援方式，有人頭頂帶了一個黃色箭嘴頭箍，非常搶眼，他希望站在前排的時候霆鋒可以見到自己。（葉志明攝）

也有人穿上寫滿謝霆鋒歌名的T恤。（葉志明攝）

記者訪問了來自深圳的白小姐，她年僅20歲，悉心打扮着小背心來睇騷。講到霆鋒出道時她都未出世，是什麼時候「入坑」？她說是看了《怒火》後覺得謝霆鋒很有型，於是愛上對方，最希望聽到《遊樂場》。（葉志明攝）

排隊期間，有歌迷自發派發霆鋒的應援物品，如：磁石貼、鎖匙扣、結他Pick，引起小騷動，現場尖叫不斷，令排隊市民以為謝霆鋒到了現場，而應援物品亦被秒速搶清光！

排隊期間，有歌迷自發派發霆鋒的應援物品，如：磁石貼、鎖匙扣、結他Pick。（葉志明攝）

有歌迷帶了毛巾等應援物品到場。（葉志明攝）

而坐位方面，雖然全部劃了位，但觀眾仍然未夠四點已到啟德體藝館門外排隊。現場有網閘攔住排隊觀眾，鐵閘一打開，觀眾有如賽馬馬匹，搶閘入場安檢，相當刺激！已在下午五時左右，任職保安公司的楊證樺及其太太沈可欣都在場，楊證樺今天亦負責場內的保安工作，而太太則來陪丈夫開工，問到沈可欣是不是謝霆鋒的粉絲，她笑言：「都係《玉蝴蝶》嗰個年代！」

任職保安公司的楊證樺，今日到場工作，太太沈可欣則陪伴在旁。（葉志明攝）

而坐位方面，雖然全部劃了位，但觀眾仍然未夠四點已到啟德體藝館門外排隊。現場有網閘攔住排隊觀眾。（葉志明攝）

鐵閘一打開，觀眾有如賽馬馬匹，搶閘入場安檢，相當刺激！（葉志明攝）