謝霆鋒演唱會｜謝婷婷未能親赴啟德支持　貼童年照隔空力撐阿哥

謝霆鋒4月24日至27日登上啟德體育園主場館開演唱會，成為第一位亞洲歌手，踏進香港最新最大的場館。歷史性時刻全城期待，其胞妹謝婷婷上載兒時合照隔空為哥哥打氣。



謝霆鋒4月24日至27日登上啟德體育園主場館開演唱會。（IG：@chefnicookies）

謝霆鋒4月24日至27日登上啟德體育園主場館開演唱會。（IG：@chefnicookies）

謝霆鋒4月24日至27日登上啟德體育園主場館開演唱會。（IG：@chefnicookies）

謝婷婷因未能親身捧場，她在社交平台貼出和哥哥的背影照，以及幾張童年可愛照片，以英文留言隔空為哥哥打氣：「我非常難過，因為無法親眼看到你的表演，但一如既往，我的精神會100%陪伴著你。Go show 'em how it's done,哥哥.IT'S.GONNA.BE.EPIC. LOVE YOU!! 」

謝婷婷上載合照，隔空為謝霆鋒打氣。（IG：@jennifertsetingting）

謝婷婷上載合照，隔空為謝霆鋒打氣。（IG：@jennifertsetingting）

謝婷婷上載合照，隔空為謝霆鋒打氣。（IG：@jennifertsetingting）