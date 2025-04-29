Oasis重組Gallagher兄弟相隔16年倫敦重聚 為7月世界巡演宣傳

由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis，在90年代紅遍全球，《Wonderwall》、《Don't Look Back In Anger》等經典歌唱到街知巷聞。可惜Gallagher兄弟多次鬧不和，Oasis最終解散。繼去年8月宣布重組舉行巡演後，樂隊兩位核心成員Noel Gallagher、Liam Gallagher兄弟，時隔16年再次在公眾面前聚首。

Oasis去年宣布重組並舉行巡演，消息感動不少樂迷。(IG圖片）

據英國《太陽報》報道，Gallagher兄弟近日在倫敦一家俱樂部見面，並拍攝巡演宣傳影片，為即將到來的巡演預熱。Gallagher兄弟倆抵達俱樂部後，逗留了大約一個小時，然後又各自離開。Oasis將於7月4、5日在英國的威爾斯、曼徹斯特、倫敦、愛丁堡和愛爾蘭舉行演唱會，之後開始踏上世巡之路，當中包括美國、墨西哥、日本等地，10月會造訪韓國。另外，今日Noel在電台節目中提到他的兄弟，更表示：「Liam狀態極佳。」甚至還透露：「昨天我還和Liam在一起。」兄弟情誼的重燃，讓大批樂迷對即將到來的巡演充滿期待。