香港隱世天后任Mariah Carey深圳巡唱開場嘉賓　網民：拉高勝價比

美國流行樂壇天后Mariah Carey將於5月10日於深圳市體育中心體育場舉行《The Celebration of Mimi》巡迴演唱會，而今次更特別找來憑《聲生不息大灣區季》在內地人氣急升的衛蘭（Janice）擔任開場嘉賓。

美國流行樂壇天后Mariah Carey將於5月10日於深圳市體育中心體育場舉行《The Celebration of Mimi》巡迴演唱會。

今次更特別找來憑《聲生不息大灣區季》在內地人氣急升的衛蘭（Janice）擔任開場嘉賓。（電視截圖）

衛蘭日前在社交平台激動宣布好消息：「Mariah Carey的歌聲與音樂深刻地影響了我的人生，她就像是我音樂道路上永恆的光。此刻，我懷著無比激動與榮幸的心情宣布——我即將參演她的演出！5月10日深圳市體育中心體育場，讓我們一起在現場聆聽！」消息一出，即時引發歌迷及網民熱烈反應，大讚：「拉高性價比」、「一張票兩個天后！」等。

衛蘭激動宣布好消息，表示：「我懷著無比激動與榮幸的心情宣布——我即將參演她的演出！」

消息一出，即時引發歌迷及網民熱烈反應，大讚：「拉高性價比」、「一張票兩個天后！」（IG@janice_vidal）

事實上，衛蘭從小已是Mariah Carey忠實粉絲，早在初入行已透露對方是自己兒時偶像，全因對方才增強了做歌手的決心和動力，還常常在家中模仿對方的唱腔高歌，嘈到被家傭罵。而2018年Mariah Carey在澳門舉行演唱會時，衛蘭都有專程「過大海」捧場追星，不過當時發生了一個小插曲，衛蘭的充電器竟突然爆炸兼狂冒黑煙，幸好最終有驚無險。時隔7年，由粉絲晉級做偶像開場嘉賓，衛蘭可算「追星天花板」。