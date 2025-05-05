Lady Gaga巴西免費騷吸引250萬觀眾朝聖 警拘兩人涉企圖炸彈襲擊

樂壇天后Lady Gaga於周六（3日）在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘（Copacabana）舉行一場免費戶外演唱會，原預計會有超過160萬人撐場，最終卻吸引到250多萬民眾聚集海灘睇騷，場面極為墟撼。今次Gaga的免費演唱會更超越了去年麥當娜（Madonna）里約海灘免費騷的160萬觀眾紀錄，刷新史上女歌手及個人免費演唱會最高動員人次紀錄。

Lady Gaga於周六（3日）在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘（Copacabana）舉行一場免費戶外演唱會。（VCG)

今次是Gaga自2012年首次回到巴西舉行演唱會。（VCG)

由於今次Gaga開騷製作費用由私人機構贊助，估計演唱會能為里約市帶來超過6億雷亞爾（約8.4億港元）的經濟收益。這是Gaga自2012年以來首次回歸巴西開騷，吸引大批巴西歌迷前來朝聖，而連日來已有大批歌迷聚集在Gaga下榻酒店門外守候，開騷前一日更有大量群眾來看Gaga為演唱會進行綵排。

今次演唱會吸引250萬觀眾朝聖。（VCG)

場面極為墟撼。（VCG)

開騷當日，當地警方嚴陣以待，現場派出3300名軍警、1500名警員和400名消防員駐守，出席演唱會人士必須通過金屬探測器，當局也使用無人機和臉部辨識攝影機來協助活動監管。昨日（4日）巴西警方公布，與司法部合作搗破一宗針對Lady Gaga演唱會的炸彈襲擊圖謀，逮捕2名疑犯。