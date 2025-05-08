羅力威睽違五年出新歌包辦曲詞編監　女兒Harper首度獻聲兼演出

睽違五年，羅力威再次希望透過音樂作品跟樂迷説故事，唱歌仍然在他生活中佔據重要的位置。一把聲音的力量有限，加上兒童合唱團的聲音，將有限的力量化為無限的希望。新歌《悠揚一曲》曲、詞、編、監都由羅力威親自包辦，靈感來自於他的生活經歷，當人逐漸成長，看似會得到越來越多，但其實也會慢慢經歷「失去」。

睽違五年，羅力威推出曲、詞、編、監都由自己包辦的《悠揚一曲》。

他分享自己這段期間的感悟：「經歷了歲月的洗禮，自己都成長了不少。特別是現在有了家庭和小朋友，同時會開始經歷身邊親人、朋友、寵物的種種離別。這個時候我開始思考成長的意義，甚至提醒着自己要懂得珍惜，無悔地為自己人生製造美好的回憶。」

擅長透過鋼琴用琴音表達自己情感的羅力威，從小到大都覺得鋼琴最能打動自己，這次「復出」頭炮以自己擅長和最熟悉的慢板歌曲為首主打，並且加入兒童合唱團的概念，以及女兒首次粉墨登場與爸爸合唱其中一段。

這次「復出」頭炮以自己擅長和最熟悉的慢板歌曲為首主打，並且加入兒童合唱團的概念。

他表示：「我希望歌曲可以表現出溫暖的感覺，只有我自己一人的歌聲好像未夠溫度和感染力。小朋友的歌聲是天籟之音，而且給人滿懷希望的感覺，所以《悠揚一曲》加入了小朋友的合唱部分。不單如此，囡囡Harper的音樂觸覺十分敏銳，很輕易便可記住旋律和充滿音樂感。她聽了我寫的旋律一次，隔天起床後竟然可以唱出來，因此我便決定讓她一起參與在這首作品中。」

羅力威希望歌曲可以表現出溫暖的感覺，覺得只有自己一人未夠溫度和感染力。於是加入了小朋友的歌聲，想給人滿懷希望的感覺。

囡囡Harper的音樂觸覺十分敏銳，聽完羅力威寫的旋律，隔天起床後竟然可以唱出來，因此羅力威決定讓她一起參與在這首作品中。

拍MV當日，雨僑都有來到現場打點。

作為唱作人，羅力威最希望將親身感受和經歷，透過自己創作的旋律和歌詞完整地去表達。音樂是他人生中不可或缺的部份，正如歌迷們亦是他生活的一部份，歌曲就好像他與歌迷的聯繫方式，有如老朋友互相問候。羅力威任何時候的創作都會想起歌迷們，今年計劃將會推出更多全新作品。他說：「好久不見我的歌迷，有很多未說的話都想透過音樂慢慢和他們分享。不論是甚麼形式，我仍然想好好唱歌，唱給自己親愛的歌迷聽。」

羅力威覺得歌曲就好像他與歌迷的聯繫方式，有如老朋友互相問候，他任何時候的創作都會想起歌迷們，還有很多未說的話都想透過音樂慢慢和他們分享。

《悠揚一曲》MV取景在長洲，當日羅力威化身成為音樂老師，與一班小朋友上課，還有女兒Harper參與拍攝。導演笑言各位小演員和Harper的表現很專業，甚至比起音樂老師羅力威演得還要自然，主角笑言：「5年無拍過MV喺會有啲生硬，好彩有小朋友幫我壯膽。拍攝前一晚我仲失眠，怕自己連累到成班小演員OT遲收工。」幸好，MV拍攝順利結束，羅力威鬆一口氣，期望接下來有更多現場演繹新歌的機會！