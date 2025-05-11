陳曉東狂彈GD開騷只唱10首歌 粉絲圍剿怒轟唔尊重急刪留言潛水

韓國樂壇天王G-Dragon（權志龍）日前於東京巨蛋舉行巡迴演唱會「Übermensch G-Dragon 2025 World Tour」，吸引大批粉絲朝聖。歌手陳曉東亦有去欣賞演唱會，不過他昨晚（10日）就在IG發文狂彈GD演唱會，隨即引發GD粉絲集體圍剿怒轟，陳曉東更因為刪掉IG留言功能潛水不回應。

GD相隔7年舉行巡迴演唱會，所有門票已火速售罄。（IG圖片）

GD日前在東京舉行巡迴演唱會。（IG圖片）

GD日前在東京舉行巡迴演唱會。（IG圖片）

陳曉東在IG分享多張照片，並發文表示：「差評，唱10首，講話1hr，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok」。有大批GD粉絲看到貼文後都忍不住湧入陳曉東IG留言集體怒轟，嚇到陳曉東立即關掉留言功能，更立即編輯文章，在文尾加上：「歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」但粉絲不收貨。

陳曉東欣賞GD演唱會後，在IG發文狂彈只唱10首歌，被GD粉絲怒轟不尊重後急編輯貼文內容及刪掉留言功能。（IG圖片）

陳曉東被GD粉絲怒轟不尊重。（IG圖片）

有大批粉絲怒轟表示：「你自己也是藝人，竟然講出這種話？G-Dragon能連開東京巨蛋、場場爆滿，你呢？開得了東京巨蛋嗎？有本事也去唱10首、講1小時、播片45分鐘看看，看有沒有人願意買票。當不了主角也別酸主角，丟的是你自己的臉。不是每個人都撐得起巨蛋，但至少可以撐起點格局。留點臉給自己」、「你哪來的勇氣差評GD演唱會????!!!!!」、「看到陳曉東出來評論GD，突然一陣感動。原來時間真的會讓人變得……沒有自知之明。」、「你也去東京巨蛋開演唱會，我們來看看票能賣多少」、「我龍消失七年開演唱會票一樣秒搶空，你消失七年根本不會有人發現」、「你演唱會是不是更差？因為賣不完啊」、「身為GD粉絲我們為他感到驕傲！而你連最起碼的尊重別人都不會」。事件持續發酵，而陳曉東尚未公開回應風波。

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