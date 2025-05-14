Diddy涉性販賣案開審滿頭白髮現身 被爆請男伴遊與歌手女友性交

55歲美國饒舌歌手Diddy去年9月涉性販賣、威逼勒索、欺詐等罪在紐約被捕，一直不獲保釋至今，案件於美國時間日前（12日）在紐約法院開審，陪審團由12人組成。滿頭白髮的Diddy到場時，向在場粉絲擺出心形手勢，Diddy母親Janice以及6名子女亦有上庭以表支持，並於庭上逐一與Diddy擁抱。

Diddy自去年9月被捕後，一直被關在布魯克林大都會拘留中心（MDC）候審。（Getty Images）

審訊開始時Diddy的女代表律師形容他是一個「複雜的男人」，並指一眾受害者包括Cassie（Diddy歌手前女友）的動機都是為錢而說謊，而整個案件真正是有關他「私人性生活」：「我們不會迴避他所做的事情，但我們不會承認他沒有做過的事情。他是吸毒者，你可能知道他喜歡BB油。這是罪嗎？不！」控方指Diddy利用權勢迫受害者參加毒品馬拉松狂歡派對，而辯方反駁稱其當事人Diddy只是一個具有非常規性傾向的「玩家」。Diddy強烈否認了對他的指控，對敲詐勒索陰謀、性販賣和偷運賣淫都不認罪。

Diddy母親Janice Combs。（Getty Images）

Diddy子女。（VCG）

Diddy子女。（VCG）

首日開審法庭傳召證人洛杉磯探員Israel Florez作供，他曾當酒店保安。Diddy於2016年3月被酒店閉路電視影到在酒店的走廊向當時的女友Cassie拳打腳踢，片段去年被外國傳媒公開，事發時當值的Israel目擊整件事經過，他表示當時認得出Diddy但就認不出Cassie，指當時女方非常害怕並瑟縮在角落。他準備離開現場時，Diddy將一疊銀紙擲向他，著他不要告訴任何人，更表示Diddy企圖搶走在場保安人員的手機。

Cassie與Diddy曾與2007年至2018年拍拖。（Getty Images）

案件預計審訊4星期。（VCG）

第二位被傳召的證人是男伴遊Daniel Phillip，他曾於2012年至2013年獲Cassie聘請在Diddy面前與她性交，男伴遊更指與Cassie性交時Diddy在旁邊自瀆，更大爆Diddy給他毒品，而有次與會面時，曾見過Cassie因吸毒而不省人事半臥在梳化上。他續指曾見過Diddy因一件小事而向Cassie「飛樽」襲擊，並扯她的頭髮拖行到睡床上掌摑。另外，法官Arun Subramanian 於首日審訊時透露，預計整個審訊將為期接近兩個月直至7月4日完結，若然定罪，Diddy面臨被判終身監禁。