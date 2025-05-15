Justin Bieber被爆陷入財困欠債過億美元 傳破產苦撐奢華生活

樂壇天王Justin Bieber近年多次傳出身心健康問題，早前除了被拍得衣衫襤褸、精神恍惚，更傳出婚變傳聞。上月再被網民目擊在Coachella音樂節疑似在吸食大麻，行為怪異兼眼神空洞，其精神狀況令大批網民感到擔憂，近日更被財困纏擾。

Justin Bieber年初被拍得面容突變。（Getty Images）

Justin近日被財困纏擾。（Getty Images）

美媒TMZ製作的紀錄片《TMZ Investigates：What Happened to Justin Bieber》於昨晚（14日）在Fox頻道播出，大爆Justin在金錢、婚姻、宗教等秘密。有指Justin在2022年舉行巡迴演唱會《Justice World Tour》時，因健康問題多次取消演出，不過由於他開騷前已收取主辦商4,000萬美元，但因無法完成巡唱而欠下3,000萬美元債務。最後他與主辦商簽下協議，10年內還清巡唱欠債。可惜他還過第一期欠款後沒有繼續還款，其業務經理表示：「Justin已沒錢可還。」最近盛傳Justin已破產，現只是苦撐奢華生活。

美媒TMZ製作的紀錄片《TMZ Investigates：What Happened to Justin Bieber》，大爆Justin在金錢、婚姻、宗教等秘密。（IMDb）

Justin欠債過億美元。（Getty Images）

另外，TMZ調查過後發現Justin一直向前經理人Scooter Braun少付佣金，至今已高達8,000萬美元。以目前的經濟情況，Justin根本無力還款。加上早前有指妻子Hailey已密謀將一手創辦的美妝品牌Rhode放盤，並積極尋找買家，並希望最終能以超過10億美元（約78億港元）賣出公司，令財困一事甚囂塵上。另外，Justin昨日在IG開直播大談對上帝、榮譽、婚姻等話題，網民擔憂他情緒愈不穩，最後走上不歸路。