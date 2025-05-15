陳奕迅確診新冠肺炎高雄演出需緊急延期 主辦單位公布退票方案

歌神陳奕迅（Eason）相隔12年重返高雄巨蛋，原定本周末5月16日至18日於高雄巨蛋舉行《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站，歌迷興奮引頸期待他的蒞臨，但不幸Eason確診新冠肺炎，三場演出需緊急延期。

陳奕迅原定本周末5月16日至18日於高雄巨蛋舉行《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》高雄站。

但不幸Eason確診新冠肺炎，三場演出需緊急延期。

據主辦單位聲明，陳奕迅於演出前夕突感身體不適，經醫生診斷確診新冠病毒，需立即停工休養。團隊考量歌手健康狀態與演出品質，決定延後首週三場演出，並於最快時間內協調場地與檔期，確定將場次順延兩週，所有已購票觀眾可持原票券於新場次同座位入場，無需換票。

FEAR and DREAMS 演唱會團隊與主辦單位對這次臨時變動深感歉意，感謝大家的體諒與支持，「回到高雄的約定不變，我們會好好準備，期待與大家見面。」目前Eason正依醫囑休養中，狀況穩定，希望盡快康復。

陳奕迅在IG發文，親向歌迷交待及致歉。（IG圖片）

陳奕迅亦有在IG發文，親向歌迷交待及致歉：「非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」鄭秀文更留言表示完全明白陳奕迅的感受，並著他好好休息盡快康復。而歌迷網上紛紛留言，慰問Eason健康，表明改期延期不緊要，最緊要是他好好休息，健康為重。歌迷紛紛表示 ，任何時間也會等待，延到天荒地老也會等Eason回來。

改期場次對照與退票方案

演唱會場次變更如下：

2024/05/16（五） 改期至 2024/05/29（四）

2024/05/17（六） 改期至 2024/05/30（五）

2024/05/18（日） 改期至 2024/05/31（六）

欲退票觀眾可依「拓元售票系統」公告辦理全額退費，詳情請至官方網站查詢。主辦單位強調，延期場次座位與票券權益不變，建議觀眾小心保留原票避免遺失。