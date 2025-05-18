Justin Bieber公開否認曾遭Diddy性侵 被指揮霍無度出售音樂版權

饒舌歌手Diddy去年9月涉性販賣、威逼勒索、欺詐等罪在紐約被捕，一直不獲保釋至今，案件於美國時間日前（12日）在紐約法院開審。Diddy曾是Justin Bieber出道初期事業上的恩師，二人關係密切，Diddy事件爆出後，開始傳出Justin Bieber都是Diddy的性侵受害人之一。

Diddy自去年9月被捕後，一直被關在布魯克林大都會拘留中心（MDC）候審。（Getty Images）

Justin近日被財困纏擾。（Getty Images）

謠言去年開始越傳越厲害，Justin Bieber昨日透過發言人發聲明否認傳聞，澄清他並不是Diddy性販賣案的受害者。發言人向傳媒表示：「雖然Justin Bieber不是Sean Combs（Diddy）的受害者之一，但確實有人被他傷害了。若把注意力從事實上移開，會削弱這些受害者應得的正義。」

美媒TMZ製作的紀錄片《TMZ Investigates：What Happened to Justin Bieber》，大爆Justin在金錢、婚姻、宗教等秘密。（IMDb）

Justin欠債過億美元。（Getty Images）

另外，日前在TMZ製作的紀錄片《TMZ Investigates：What Happened to Justin Bieber》被爆欠債過億美元，Justin在2022年舉行巡迴演唱會《Justice World Tour》時，因健康問題多次取消演出，但他已收了4,000萬美元（約3.12億港元）酬勞，主辦商要求退還3,000萬美元（約2.34億港元）。Justin經理人指他因為揮霍無度瀕臨破產邊緣，主辦商才答應讓他分10年時間償還，最終他在2022年底不得不以2億美元（約15.62億港元）的價格出售其音樂版權。