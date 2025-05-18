鄭秀文演唱會邀王丹妮任嘉賓 同台合唱《壞女孩》致敬梅艷芳

樂壇天后鄭秀文於澳門威尼斯人舉行演唱會，昨晚（17日）一場更邀請到王丹妮擔任嘉賓。王丹妮與鄭秀文勁度十足地同台合唱梅姐經典名曲《壞女孩》，兩人又跳又唱，High爆全場。另外，王丹妮在台上獨唱了Sammi另一首耳熟能詳的作品《理想對象》。

鄭秀文演唱會邀王丹妮任嘉賓。

兩人同台合唱《壞女孩》。

王丹妮非常感恩鄭秀文不時提拔她這位後輩，且難掩興奮的說：「雖然之前試過在電影中在舞台上唱歌，但今次是以自己個人身份踏上舞台同Sammi合唱，心情實在無比興奮，因為我自己同埋屋企人都係Sammi嘅fans，所以受到Sammi邀請真係好surprise好榮幸。今次《壞女孩》呢首歌係Sammi親自揀嘅，能夠同Sammi一齊唱梅姐嘅歌我覺得特別有意義，亦能深深感受到我哋對梅姐嘅敬愛之情。」

原來王丹妮是鄭秀文的粉絲。

向來工作認真的Louise為了今次表演，專誠找唱歌老師練歌，希望在台上能夠發揮得更好。她還不時提醒自己，表演的時候別太緊張，盡情跟Sammi一齊enjoy個舞台，好好享受這個晚上。此外，讓Louise最感難忘的是，鄭秀文這位前輩竟百忙中抽空與她排練。她感到無比幸福：「Sammi自己已經夠忙，但仲願意抽時間跟我一齊多次rehearsal，務求令到表演嘅時候更合拍，更有feel。作為後輩的我，真係覺得Sammi非常勤力，對於表演亦追求盡善盡美，仲非常提攜後輩俾我哋有多啲表演經驗。呢種精神真係好值得學習，respect!我希望除咗舞台表演外，將來可以有機會跟Sammi一齊拍電影。」

鄭秀文大讚王丹妮在台上表現淡定。

對於今次舞台上所穿的戰衣，王丹妮是一見鍾情：「我在衣着造型上特登揀咗一套有好多「M」字嘅牛仔西裝褸，M for Mi，揀衫嘅時候，第一眼見到呢個細節位，已經即刻confirm毫無懸念。」表演完畢後鄭秀文在後台大讚王丹妮在台上表現淡定，且很有台型，獲得讚許令她這個忠實粉絲開心不已，她還告知鄭秀文，除了她之外，此行她的老公、囡囡，還有專程由澳洲回來的老爺奶奶也有同行，因為他們全家都是Sammi的忠實粉絲。