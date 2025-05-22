樂壇新人賣公司出歌被嘲發明星夢　儲十幾萬瞓身：唔想等七老八十

「為咗XX你可以付出啲乜？」在現今香港影視音樂環境底下，自資拍短劇，做音樂，甚至乎是拍短片除了付出心血汗水，還需要一定的資金支持。今年樂壇上卻有一位新人Allan陳肇麟竟然賣公司籌十多萬，以「自己戶口」做歌拍MV。該稱他為「傻仔」還是有火有夢想？



Allan陳肇麟形容，因為自己是獨立歌手的關係，所以想出歌拍MV就只有自資一途。「做歌冇大公司支持好難做，但近年社會及聽眾模式轉變，做獨立歌手都冇咁難，所以就決心今年做。」他直言，雖然自己一直都在拍戲，做舞台劇和網劇，但一直都有個唱歌夢未實行。

他更言，《男士休館》The Men Times作品光是籌備就花了一整年。「獨立歌手就係咁，乜都要一腳踢。上年5月開始，自己搵音樂班底，諗idea，發行工作同埋宣傳都係要自己準備，爭啲連拍攝場地PA都要自己做埋，哈哈。好在我做開marketing同PR，相對上都易啲，但係又會好執着於後期宣傳。呢個都係煩惱，冇人睇咪會嘥晒班兄弟嘅心機。」

談到賣公司出歌一事，他也十分灑脫，說道：「要咁多錢做乜？我仲後生！」他表示，畢業後與拍檔開了一間公關公司，主力為旅遊行業做公關及宣傳，後期開設了其他公司當副業，例如飲食業等 ，因為知道一打工就等於冇晒時間拍戲做歌，即係同條『鹹魚』冇分別！要我放棄夢想，倒不如自己辛苦啲創業開公司。」 他說，除了公關公司外，已將其餘公司轉讓給朋友，賣了十多萬就「瞓身」用來出歌。

不成功便成仁？他笑言：「唔得咪返去幫朋友『打工』，但係而家唔試，我年紀又開始大，唔試就真係冇機會試！我唔想等七老八十 ，瞓喺老人院張病床上面先嚟後悔。暫時用自己儲嘅錢做歌，最多嚟緊幾年唔去旅行，唔大使。唔得都未去到食穀種嘅，辛苦啲做多幾份工，儲夠錢又可以再出歌。而家忙首歌嘅後期工作，雖然每日瞓得幾個鐘，但係可以對住自己鍾意嘅嘢真係好開心！」