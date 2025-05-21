Avantgardey快閃聖若瑟震撼學界 王友良回母校支持150年校慶

聖若瑟書院一年一度的才藝比賽（Internal Talent Quest）於日前圓滿結束，全場座無虛席，氣氛熱烈。這次比賽最令人矚目的亮點，是特別邀請來自日本、風靡全球的舞蹈團體Avantgardey作為表演嘉賓，為觀眾帶來一場精彩的演出。

今次Avantgardey驚喜現身聖若瑟書院，是因為她們的經理人王友良Ivan是該校舊生，又是當年負責舉辦這個比賽的的主席。為體驗傳承精神，Ivan全力支持母校150周年校慶，為師弟及家長們在學校禮堂內帶來一個國際性的演出。在出場前，Ivan更帶Avantgardey參觀他當年中三的班房，又介紹他的師兄和老師給她們認識。聖若瑟書院北座及西座是香港法定古蹟，Avantgardey到訪後也深深感受到這兩座建築的歷史味道。

她們的演出引起全場歡呼，觀眾反應熱烈，不少同學及家長對能夠在學校親眼看到世界級水準的演出，無不感到震撼和興奮。是次活動不僅是一場視覺上的盛宴，更是一次難得的文化交流。Avantgardey成員Sono在台上更教授學生家長們大跳他們最新歌曲OKP Cipher。表演完畢後，她們留在台上和觀眾大合照，十分親民。學生會的同學為讓Avantgardey體會本地文化，也特地準備了港式蛋撻、叉燒酥和奶茶供成員享用，她們都感到十分開心，大叫好吃。學生們更刻意在休息的班房內用粉筆創作了Avantgardey的粉筆畫，讓這次來港的成員大感驚喜，Instagram剛破50萬粉的Nona更在Threads分享。

聖若瑟書院的另一位舊生梁釗峰當晚亦有被母校邀請回去當比賽的評審，在後台也遇上Avantgardey，更在Instagram大晒合照！