Miley Cyrus自爆為拍MV星光大道碌地 嚴重感染腿部腐爛入住ICU

美國歌手Miley Cyrus日前現身名嘴Jimmy Kimmel的節目受訪，期間大爆去年11月感恩節期間，在拍攝MV時因嚴重感染而要在深切治療部（ICU）留醫，腳部傷口令醫生都形容為「噁心」。

Miley Cyrus。（Getty Images

Miley在節目中透露去年10月為新專輯《Something Beautiful》中的歌曲《Walk of Fame》拍MV，專程去到荷里活著名的星光大道進行拍攝，而MV中亦有在骯髒的街道上「碌地沙」的鏡頭，結果因而受到嚴重感染：「我的腿從膝蓋骨附近開始腐爛，然後醫生問『你知道為甚麼你的膝蓋骨會感染如此嚴重的疾病嗎？ 』，我必須告訴他病源。」Miley指見過屍體的醫生們都忍不住說她的腳部傷口很噁心，幸好現時已全康復，但笑言短期內都不打算到星光大道拍攝了。

Miley Cyrus日前現身名嘴Jimmy Kimmel的節目受訪。（節目畫面）

Miley自爆去年底為拍MV星光大道碌地，嚴重感染導致腿部腐爛。（節目畫面）

不過這次並非Miley在工作期間遇上健康危機，2002年底與其鄉謠歌后教母桃莉芭頓（Dolly Parton）合作錄製除夕特別節目《Miley's New Year's Eve Party》期間，Miley突然發生卵巢囊腫破裂的緊急狀況，但為免影響錄影流程及影響其他歌手的檔期，故強忍痛楚頂硬上，最終順利完成錄製。