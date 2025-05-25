鄭秀文澳門演唱會邀衛蘭拖手合唱 獲度身訂造五臟六腑血管流淚裙

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（24日）在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行第七場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，邀請到衛蘭（Janice）擔任表演嘉賓。演唱會期間，Sammi穿上殿堂級時裝設計師Tomas Chan為她度身訂造，充滿淒美意境的「五臟六腑血管流淚裙」，令她愛不釋手。

鄭秀文昨晚在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行第七場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》。

Sammi穿上殿堂級時裝設計師Tomas Chan為她度身訂造，充滿淒美意境的「五臟六腑血管流淚裙」。

Sammi在台上表示：「多謝Tomas Chan精心為我設計，用咗好多人手去縫製，其實係五臟六腑嚟㗎！有胸啦、有胃、呢個係子宮，好似仲有個腎。Tomas Chan嘅寓意係傷心到五臟六腑都識得流眼淚，呢條裙我特別鍾意，請畀掌聲Tomas Chan ，好靚！」

Sammi每晚的歌服都好靚！

Sammi每晚的歌服都好靚！

接著Sammi表示邀請了一位「好唱得」的表演嘉賓，然後《親密關係》音樂奏起，衛蘭（Janice）升上台，全場尖叫，她們手拖手合唱，然後Janice讚Sammi每晚啲衫都好靚，Sammi風騷笑說：「我真係真係好靚嘛，人靚就著咩都靚！」Janice感謝她對自己的鼓勵，說：「你畀咗好多信心，好多年前鼓勵我去keep fit，我真係好努力做gym。（見你舉重添呀！）我好多謝你，就係Sammi團火好感染到大家！」Sammi即興唱了幾句「我的熱情好像一把火」。

Sammi邀請了衛蘭擔任嘉賓。

Sammi邀請了衛蘭擔任嘉賓。

Sammi說：「我係睇住你出道，睇住你成長，尤其呢幾年喺樂壇成績咁好，仲穿州過省做咁多場演出，真係戥你開心。我哋有共同信仰，所以特別投契。」她讚Janice內斂和斯文，Janice問她是否「I人」？Sammi笑說：「我I㗎，in between啦，揈嚟揈去，M到就I㗎啦！」非常搞笑。Janice說：「我好感恩成為Sammi嘉賓，更感恩仍然可以聽Sammi唱歌、睇Sammi演唱會，好正！」Sammi謙說年紀大，不知道精力還能唱到幾時，Janice說：「Keep住呀，我哋都好需要你！」Sammi笑言要返後台食麵和換衫，請Janice留步表演，她演唱新歌《The Best Version Of Me》，悦耳動人。

許志安升上台，鋼琴彈奏《世紀末煙花》。

許志安與Sammi合唱。

之後，Sammi唱完《唯獨你是不可取替》後說：「人生裏面，我哋都有屬於自己嘅故事，喺一段關係入面都有當中嘅苦和甜，我覺得人生經歷過咩嘢都唔重要，最重要係經歷過後體會到咩嘢，同埋回頭望發現係一場好美麗嘅祝福，所有嘢都變得更加好。」然後許志安升上台，鋼琴彈奏《世紀末煙花》，Sammi說：「我想講，我好幸福，多謝你哋！」全場拍掌和歡呼聲。然後Sammi一聲「安仔」後，安仔甜笑點頭並接著合唱，場面溫馨。