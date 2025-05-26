Briteny Spears飛機上點煙違法被警方帶走 發文道歉自稱酒後亂性

曾經紅極一時的美國天后Briteny Spears近年行為怪異，經常在社交平台分享大膽裸照及奇怪跳舞影片，難怪網民都替她的精神健康擔憂。日前Britney在從墨西哥度假返美，不過她因在飛機上點煙，違反聯邦航空法規，導致航班降落在洛杉磯國際機場時遭警方帶走嚴厲訓誡。

Britney經常在社交平台分享大膽裸照及奇怪跳舞影片。（IG圖片）

有不少歌迷及網民都很擔憂Britney的精神健康。（IG圖片）

Britney其後在IG發文表示自己首次飲伏特加才亂性，又稱是朋友將煙放到她口中，並點燃它才犯錯：「昨日的我，其實超級搞笑，大部份我坐的飛機都是全面禁煙，但今次我坐的則不同，因為放酒的位置是在椅子外面。坦白說，今次是我第一次喝伏特加，當時覺得自己超醒目，我當時想：這到底是甚麼神奇飲料，令我整個人清醒又變聰明，然後就超想來根煙，朋友把煙塞進我嘴裏還幫我點火，我就以為：原來這班飛機可以抽煙的！」

Britney分享在飛機上的照片，並發文道歉自稱酒後亂性。（IG圖片）

之後Britney終道歉：「誠心向被冒犯的人道歉，不過空中服務員本來就會把我安排在機尾。我當下還以為官員是來歡迎我的，心想：我好特別！從來沒去過國際機場！」但Britney坦言空姐的做法太過份，因為在空姐著她熄掉香煙時已即照做，但他們仍然叫警察來，她表示：「就因為我點了一支煙，空姐居然叫來警察！這樣羞辱人也太過份，但我一登機她就看我不順眼！前20分鐘機上根本沒別人，我想站起來她卻硬要我坐好！她盯着我坐下的樣子超詭異！我也不喜歡她幫我繫安全帶時侵犯我的私人空間！」