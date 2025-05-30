BLACKPINK演唱會2026香港｜門票優先訂票攻略+1月啟德開2場$699起

韓國女團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa即將再次合體，舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，今早（27日）官方宣布2026年1月24及25日在啟德主場館舉行兩場演唱會！

BLACKPINK將於2026年1月24及25日在啟德主場館開騷。（IG圖片）

BLACKPINK第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》

BLACKPINK的第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場展開，其後會去到洛杉磯、紐約、多倫多、巴賽隆拿、巴黎、倫敦歐美等地。亞洲站就會去到高雄曼谷、新加坡、菲律賓、東京，而萬眾期待的香港站將會在2026年1月24及25日在啟德主場館舉行。

【BLACKPINK演唱會】日期、行程和門票價格（5月更新）

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》 即將在6月13日（星期五）早上11時正公開發售。（IG圖片）

BLACKPINK演唱會2026香港站詳情

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》 即將在6月13日（星期五）早上11時正公開發售，粉絲能在5月27日 (星期二) 中午12時至6月1日（星期日）晚上10:59分，在Weverse Shop登記BLINK Membership進行優先購票登記。成功登記後可以在6月10日（星期二）早上11時正至11:59分優先搶飛。

門票價錢：

企位＊： $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899

坐位：$2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699

視線受阻坐位：$1899 / 1499 / 1099 / 899

＊只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士

地點：啟德主場館

BLACKPINK演唱會2026｜座位表

livenationhk@IG

BLACKPINK演唱會2026｜BLINK PIT PACKAGE/BLINK PACKAGE

（IG圖片）

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》購票詳情：

Weverse優先購票登記

2025.05.27 (Tue 星期二) 12PM - 2024.06.01 (Sun 星期日) 10:59PM

Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025.06.10 (Tue 星期二) 11AM - 11:59PM

VISA 信用卡優先購票

VISA Infinite - 2025.06.11 (Wed 星期三) 11AM – 2PM

VISA presale - 2025.06.11 (Wed 星期三) 6PM – 11:59PM

Trip.com搶先訂票

2025.06.12 (Thu 星期四) 11AM - 11:59PM

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2025.06.13 (Fri 星期五) 11AM 起