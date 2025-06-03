盧瀚霆面對29+1的好奇　對家人兩大承諾︰有一樣未能實現｜專訪

盧瀚霆（Anson Lo）推出全新歌曲《你都有今日》，由Howie@Dear Jane作曲，黃偉文填詞，一句驟耳聽來並不討喜的說話，目標是對準情敵還是前度？那道怨氣又要怎樣發洩？原來統統不是，這是對自己一句鼓舞，一句肯定的說話，能來到今天從來都不容易。而這亦是Anson Lo入行7年，暨今年即將踏入29+1的情深寄語。



盧瀚霆（Anson Lo）推出全新歌曲《你都有今日》，由Howie@Dear Jane作曲，黃偉文填詞。（麥超億 攝）

化妝︰Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型︰Denny Ku @Chic private I salon

服裝︰Maison Margiela, iiJin

造型︰PIPA Creative

場地︰Lubuds Group, FWD House 1881

一切由《Money》開始

要說這首歌，先談曲風，一首Pop Rock歌曲，是教主甚少涉獵的，對上一次是與Dear Jane合作的Rock版《Money》，亦因此埋下今次再合作伏線。「那次合作令我覺得原來Band Sound這麼好玩，很興奮很有感覺，當時已跟Dear Jane全員說，如果有幸可以有你們作曲的話就好了。」然後兩年後就有了「今日」。

Anson Lo曾與Dear Jane合唱Rock版《Money》。（官方相片）

而Dear Jane四位成員Howie、Tim、Nice和Jackal，在首日錄音更全員陪伴，十分窩心。「他們很熱情，一開門就見到他們四個都很興奮，令原本有點緊張的我變得一點都不緊張。」其實Dear Jane在Anson Lo眼中，就是幾位好照顧後輩的大哥哥，每次見面都加以問候，互問近況，非常貼心。

最需要鼓勵的一刻

Band Sound賦予歌曲一份力量，而黃偉文的歌詞就為Anson Lo道出點點心聲。「我跟Wyman說自己都快30歲了，對時間和人生有少少感觸和體會，所以提出唱這個題目的歌詞。原來有很多東西不是你要忘記，繼續向前的意思不是你要丟下它、忘記它，純粹是你擁有你的過去，但還願意向前走。」

問到入行的7年來，有哪一刻最需要聽一首勵志歌去激發番自己？「我想是第一次出Solo歌《一所懸命》。」（麥超億 攝）

一首能為自己鼓舞的作品，足可讓陷低潮的自己喚醒過來，問到入行的7年來，有哪一刻最需要聽一首勵志歌去激發番自己？「我想是第一次出Solo歌《一所懸命》，那一年我出歌、錄音、拍歌曲封面、現場表演……所有宣傳工作，其實我也很害怕，內心有顫抖的感覺，因為不相信自己，又懷疑自己是否值得擁有，是否有能力去做到呢？感覺好像每天都去跟自己戰鬥，是害怕，但要不停鼓勵自己，如果我當時聽到這首《你都有今日》，我會沒那麼害怕，因為你知道驚都沒用，就用時間去證明給大家看。」

用時間證明，入行以來，MIRROR各人都花了7年時間去證明自己的實力，其中獎項都是一個指標，「在我七年的事業裏面，多謝你們還留意我，還願意支持我，還投我一票，聽我的歌，讓我能走到第七年，令我都有今日，有多一份感激。」

+ 3

Anson Lo的29+1

今年7月7日，Anson Lo便進入三字頭，對於這個數字，他本人就有一堆好奇。「大家都說30歲之後時間過得很快，很快便到35，35之後又很快到45，我很好奇三十而立的自己，會不會成熟很多？沒有二十多歲的稚氣，亦有很多人在30歲之後，產生很多害怕，怕自己會愈來愈老，樣子會不會變了很多，或者30歲之後會擔心自己的財政狀況，男士是否一定要有車有樓，我自己就好奇當自己30歲，會否考慮這些問題。」

盧瀚霆︰「大家都說30歲之後時間過得很快，我很好奇三十而立的自己，會不會成熟很多？」（麥超億 攝）

Anson Lo曾經表示希望30歲前，跟家人去一趟旅行。（Anson Lo@IG相片）

在未有新問題顧慮前，先看看舊承諾有否兌現？Anson Lo曾經表示希望30歲前，跟家人去一趟旅行，現距離期限還有一個月，能否成事呢？「應該是……實現不到，哈哈。其實我四月有幾天假期，但剛巧我父母去了旅行，所以很多時候不只是我沒空，他們的退休生活可能比我更忙。但不要緊，只要在家一起相處都同樣開心。」旅行未能成事，但承諾要多點回家食飯就早已達成。「做到的！這件事我都要很感謝家人，很多時候都要他們願意晚一點吃，試過最誇張為等我吃飯，要晚上十點才吃，不健康之餘，我都會覺得不快。所以很感激他們，肯為我這樣做。」