Jessie J患早期乳癌需停工做手術 曾患梅尼爾氏症導致右耳失聰

現年37歲的英國女歌手Jessie J憑《Price Tag》、《Flashlight》、《Bang Bang》等歌曲紅遍全球，今日（4日）她在IG拍片公開患上乳癌，並表示將在6月的演出結束後，休息一段時間投入治療，會以健康的狀態帶著更多音樂作品回歸。

Jessie J憑《Price Tag》、《Flashlight》、《Bang Bang》等歌曲紅遍全球。（Getty Images）

Jessie J今早在IG拍片分享其健康撞狀況，並透露自己患上早期乳癌：「我想和我的粉絲以及所有關心我的人分享，而且我也是一個樂於分享的人。我一直樂於分享我生活中的一切。在《No Secrets》發行之前，我被診斷出患有早期乳癌。」Jessie強調自己在整個治療期過程中，一直都有在做檢查，並透露6月完成工作後將會消失一段時間，做手術及好好休養。

Jessie J今早在IG拍片透露患早期乳癌。（IG圖片）

Jessie J曾在2020年確診梅尼爾氏症，導致右耳失聰及不能直線行走，幸好病情暫時能控制得住。梅尼爾氏症是一種內耳疾病，症狀會突然眩暈、耳鳴、聽力減損，且耳朵有腫脹感，最典型的症狀是一開始只有單側耳朵有症狀，其後可能雙耳都受到影響。症狀會持續而是分鐘到幾個小時，二次症狀之間的間隔時間不定，最後可能發展到永久性聽覺障礙。