羅嘉良傳患癌罕現身一事力證身體健康　溫兆倫爆北上辛酸強忍淚水

「致敬詞聖盧國沾作品演唱會 」昨晚 (7 日) 於紅磡體育館圓滿完成，一眾表演嘉賓包括葉振棠、徐小明、羅嘉良、呂珊、李龍基、張德蘭、米雪、溫兆倫、雷安娜、蔣志光、麥潔文、黃寶欣、羅敏莊、張與辰和劉洋，聯同由麥家樂擔任指揮的寰宇交響樂團以沾Sir的經典金曲向他致敬，盧國沾的太太和女兒均有出席。

「致敬詞聖盧國沾作品演唱會 」昨晚 (7 日) 於紅磡體育館圓滿完成。

一眾演出歌手大合唱。

張德蘭以一曲《相識也是緣份》打頭陣獻唱。

張德蘭以一曲《相識也是緣份》打頭陣獻唱，她一直強忍淚水說：「好掛念盧國沾」，場面感人。身為盧國沾徒弟的羅嘉良近日在寧波拍劇，特意請假返港演出，他在台上透露自己在1984年參加新秀歌唱比賽時認識盧國沾，40年感情相當深厚，當他演繹手本名曲《秦始皇》時掀起高潮。

而久未在港現身的溫兆倫壓軸出場，表示向盧國沾致敬的同時，大家亦要給予掌聲盧太。他指當年在香港拍劇遇過很多好劇本，隨後唱出《今生無悔》成功勾起樂迷集體回憶。最後一眾歌手大合唱《前程錦繡》，為「致敬詞聖盧國沾作品演唱會 」畫上了圓滿句號。

羅嘉良專登由寧波返港，在台上獻唱中氣十足。

溫兆倫保養得好好。

「致敬詞聖盧國沾作品演唱會 」演出嘉賓陣容：

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羅嘉良和溫兆倫完騷後受訪，揭開二人鮮為人知的緣分。他們除了同期出道加入TVB，近5、6年二人都在北京生活，在不知情下租住鄰近屋苑成為鄰居，二人的女兒更曾入讀同一所學校。對於屢傳身體出現問題、曾傳患癌症未期的羅家良，現身時精神極佳，並澄清說：「你睇我個樣係咩狀況呢」，溫兆倫補充說：「嘩，強壯到不得了！」羅嘉良表示自己在台上唱歌仍中氣十足：「我覺得OK啦，我冇，一啲問題都冇，放心！」

溫兆倫為撐羅嘉良身體強壯，透露試過飲完酒後，一齊在寒風中步行回家，而這次更因飲多兩杯流下男兒淚，溫兆倫說：「佢係一個好真實嘅人，講咗啲好真情真心話，令我好感觸。例如話我哋初出道事情....你16年，我22年，裡面過程一講起有touching，但強忍住，我承認....」，此時羅嘉良擔心講太多即終止訪問。

江華支持太太麥潔文，後台與溫兆倫合唱《每當變幻時》。（抖音@江華1119）

溫兆倫、江華和羅嘉良都曾經係TVB一線男藝人。（抖音@江華1119）

張與辰同前輩合照都好怕羞。（抖音@江華1119）