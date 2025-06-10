Lady Gaga宣布2026年1月日本連開5場 一個細節證香港站落實

樂壇天后Lady Gaga繼早前亮相Coachella表演後，正舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，上月底更重返新加坡開騷，吸引不少內地及香港觀眾到當地欣賞演唱會，令全球陷入Gaga狂熱。今日（10日）Gaga宣布加開日本站，分別在東京巨蛋以及大阪京瓷巨蛋舉行5唱巡演。

Lady Gaga宣布2026年1月日本連開5唱演唱會。（IG圖片）

《The Mayhem Ball》的2026年亞洲站目前只宣布了日本場次，1月21及22日在大阪京瓷巨蛋舉行兩場演唱會，其後1月25、26、29日在東京巨蛋開騷，優先訂購將於明日（11日）開售，單看普通座位價錢，港幣大概HK$537至$1,617不等。

近日傳出Gaga將於2026年再度重臨香港開騷，演唱會選址為啟德體育園主場館，相關消息近日在社交平台成為熱話，盛傳開騷日期已定在明年2月6日、7日及8日三天，票價為HK$799至HK$2,999，不過消息仍有待官方證實。如今日本站正式官宣，有不少香港樂迷都希望Gaga能重臨香港開騷。

近日傳出Gaga將於2026年再度重臨香港開騷，演唱會選址為啟德體育園主場館，如今日本站正式官宣，有不少香港樂迷都希望Gaga能重臨香港開騷。（IG圖片）

另外，Gaga的團隊在X（前身為Twitter）宣布日本開騷的消息後，有網民留言問可否告知大家亞洲站的細節，團隊回覆：「🇯🇵🇰🇷🇭🇰」，證明Gaga將會來港開騷，只是日子還未確定。