梁煒謙Vince首辧街頭音樂會　頂着中暑不適堅持下車超寵粉

唱作新人梁煒謙（Vince）識得彈結他、口琴和創作音樂，既讀到書又有音樂才華，早前推出首支單曲《夜雪》。日前他舉行首個街頭音樂會，以「音樂路演貨車」穿梭尖沙咀與旺角表演。演出前，Vince在附近進行戶外拍攝工作，已出現輕微中暑情況，但看見大批觀眾無懼炎夏到場支持，超感動的他堅持走出冷氣貨車，在車前與粉絲近距離互動獻唱，敬業之餘亦盡顯寵粉一面。

唱作新人梁煒謙推出首支單曲《夜雪》。

走出冷氣貨車，在車前與粉絲近距離互動獻唱。

首次以大型改裝貨車作為流動舞台，Vince以「超奇妙」形容這次初體驗，「所有東西都很新鮮，尤其看到自己的新歌海報在車上，再走到車前為大家唱歌，感覺真的很特別！」由於在路演之前，Vince先要完成一個戶外拍攝工作，在酷熱天氣下已感不適，出現輕微中暑情況，雖然應該留在貨車內的冷氣空間表演，以免身體不適情況加劇，但Vince為回應粉絲熱情，仍堅持走出車外獻唱。

連唱數首歌後，中暑情況更趨嚴重，「當時天氣真的很熱，加上近日好潮濕，唱到中段確實有點腳軟，要上車稍作休息。」他坦言近期宣傳檔期密集，加上炎熱天氣導致體力不支，但仍感興奮多於辛苦，「音樂是我熱愛的工作，一點也不覺得辛苦！」現場暖心觀眾不僅送上珍珠奶茶，更因路演旁邊有雪糕車，特意購買雪糕為他消暑打氣，令他大為感動。

Vince以「超奇妙」形容這次初體驗。

落力獻唱。

梁煒謙Vince首辧街頭音樂會。

現場暖心觀眾不僅送上珍珠奶茶，更因路演旁邊有雪糕車，特意購買雪糕為他消暑打氣，令他大為感動。

當日路演分為上下半場，尖沙咀與旺角均吸引大批市民駐足。最令Vince驚喜是有位年僅四歲的小女孩在旺角全程認真聽歌，更與他開心合照，成為他年紀最小的鐵粉，「小妹妹真的很可愛，我特意準備了小禮物送給她，非常開心！」Vince除獻唱了出道作單曲《夜雪》外，更以結他自彈自唱演繹陳冠希的《壞孩子的天空》，再以口琴獨奏孫耀威經典作《愛的故事上集》，盡顯多才多藝音樂才華。

唱作新人Vince強調學業與音樂並行不悖，「目前時間安排仍可應付，尤其宣傳期適逢暑假，相信影響不大。」他更預告音樂新動向，第二首個人創作單曲已經完成，「新歌是R&B風格，由我包辦曲詞，並共同擔任監製，預計今年八月底或九月推出。」為實踐唱作人目標，Vince透露自己正進行「地獄式特訓」，要求自己每周創作一首demo，現時累積二十餘首作品，希望未來有更多好作品送給大家。

Vince透露自己正進行「地獄式特訓」，要求自己每周創作一首demo，現時累積二十餘首作品。