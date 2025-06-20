COLLAR演唱會 2025 門票1小時火速售罄集氣期待加場

COLLAR “GAME ON” LIVE 2025演唱會，門票於今日（6月20日）正式公開發售，反應空前熱烈，開售僅 一小時全數售罄，展現出COLLAR的超高人氣，亦創下COLLAR演唱會門票新紀錄！

COLLAR “GAME ON” LIVE 2025 演唱會將於 8月29日（星期五） 假亞洲國際博覽館5號展館 舉行，門票火速售罄的消息傳出後，不少未能成功購票的粉絲紛紛在社交平台留言，要求主辦單位 加開場次 。對此，COLLAR七位成員Candy（王家晴） 、Day（許軼）、Gao（沈貞巧）、Ivy So（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）及Winka（陳泳伽）亦透過社交媒體發文，表示感謝粉絲的熱情支持，並齊齊集氣期待加場，希望讓更多樂迷能夠參與這場盛事。 而主辦MakerVille回應稱，團隊正積極評估場地檔期及製作安排，將盡快公布是否加場的消息，呼籲粉絲密切留意官方公告。

今次是COLLAR成軍三年後第二個香港大型演唱會，演唱會以「GAME ON」為主軸，象徵COLLAR以玩味冒險精神面對人生挑戰，海報中七成員站在鋼線上，寓意勇氣與決心，面對前路不同挑戰，而今年COLLAR亦一改過往「酷帥」形象，結合型格、青春與玩味舞台，將呈現像《Trouble Trouble》繽紛色彩與《暴走女團》茶記女神等多元風格。

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