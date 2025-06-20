劉德華「華仔天地」成立37年　8月開專屬個唱「你是我的驕傲」

劉德華年初才完成72場「今天…is the Day」巡迴演唱會，但似乎意猶未盡，今日宣布8月9日將登上啟德體育園體藝館舞台，再次以歌會友。今年6月18日是「華仔天地」成立37年，往年Fans club也會在6月及9月舉辦活動，今年來點不一樣，決定於8月9日舉辦會員專屬《你是我的驕傲2025演唱會》。

華仔表示知道有不少fans上次看過他的演唱會，所以希望在8月份，以演唱會形式再次分享這份喜悅。（大會提供）

華仔的Fans Club「華仔天地」在2002年曾舉辦了同樣以《你是我的驕傲》為名的演唱會後，相隔23年再次以同樣名稱舉行一場「華仔天地」專屬演唱會。華仔表示知道有不少fans上次看過他的演唱會，所以希望在8月份，以演唱會形式再次分享這份喜悅，屆時華仔會為「華仔天地」唱足一晚，以答謝37年來一直支持他的fans。

華仔為了8月9日於啟德體藝館的演出，已密鑼緊鼓展開籌備，召集了一眾幕後崗位的工作人員。（大會提供）

近日，華仔為了8月9日於啟德體藝館的演出，已密鑼緊鼓展開籌備，召集了一眾幕後崗位的工作人員，包括:音樂總監、舞蹈總監、統籌等，邊唱邊心水篩選，齊齊為是次演出開放式選曲，過程中華仔歌癮大發，唱足個多小時，更唱了演唱會主題歌曲《你是我一生中最大的驕傲》，稍後並將會展開一連串的歌舞排練，希望以最好狀態，跟「華仔天地」fans 盡情慶祝一個難忘晚上。