G-Dragon演唱會2025香港加場｜ 門票優先/公售攻略+座位表+連結

G-Dragon演唱會2025《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，而香港站宣佈8月8日加一場，所以一共會有3場，7月8日優先訂票，即刻看內文了解如何搶飛！

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G-Dragon演唱會香港站2025加場詳情

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》門票價錢：

日期：2025年8月8-10日(加開8號一場)

門票企位＊： $2,399 (VVIP) / $2,199 (VIP) / $1,899 (Free standing)

門票坐位：$1,899 / $1,699 / $1,399 / $1,099 / $799

門票輪椅坐位：$1,699

地點：香港亞洲國際博覽館ARENA場館

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G-Dragon演唱會香港加場—購票詳情

G-Dragon粉絲團優先購票

1早前成功加入粉絲團才可以優先購票

2.G-Dragon官方會員的編號會成為預售代碼

3.每個會員最多可以買2張

4.在7月8日下午16:00至23:59，進行粉絲團優先購票

連結：Cityline購票連結

G-Dragon演唱會加場｜門票公開購詳情

日期時間：7月9日中午12時

G-Dragon香港演唱會搶飛時間表

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G-Dragon香港演唱會座位表

G-Dragon香港演唱會座位表。（Facebook）

G-Dragon香港演唱會2025｜VVIP/VIP Package

VIP Package。（Facebook）

價值$2,399的VVIP Package除了門票之外，還包括歡送活動、VVIP專屬掛繩、綵排、綵排優先入場及限定小卡。而$2,199的VIP就包括VIP專屬掛繩、綵排及限定小卡。

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