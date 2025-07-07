G-Dragon演唱會2025香港加場｜ 門票優先/公售攻略+座位表+連結
撰文：關穎賢
出版：更新：
G-Dragon演唱會2025《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，而香港站宣佈8月8日加一場，所以一共會有3場，7月8日優先訂票，即刻看內文了解如何搶飛！
G-Dragon演唱會香港站2025加場詳情
《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》門票價錢：
日期：2025年8月8-10日(加開8號一場)
門票企位＊： $2,399 (VVIP) / $2,199 (VIP) / $1,899 (Free standing)
門票坐位：$1,899 / $1,699 / $1,399 / $1,099 / $799
門票輪椅坐位：$1,699
地點：香港亞洲國際博覽館ARENA場館
G-Dragon演唱會香港加場—購票詳情
G-Dragon粉絲團優先購票
1早前成功加入粉絲團才可以優先購票
2.G-Dragon官方會員的編號會成為預售代碼
3.每個會員最多可以買2張
4.在7月8日下午16:00至23:59，進行粉絲團優先購票
連結：Cityline購票連結
G-Dragon演唱會加場｜門票公開購詳情
日期時間：7月9日中午12時
G-Dragon香港演唱會搶飛時間表
G-Dragon香港演唱會座位表
G-Dragon香港演唱會2025｜VVIP/VIP Package
價值$2,399的VVIP Package除了門票之外，還包括歡送活動、VVIP專屬掛繩、綵排、綵排優先入場及限定小卡。而$2,199的VIP就包括VIP專屬掛繩、綵排及限定小卡。