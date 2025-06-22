樂壇天王涉性販賣案開審揭秘 被爆私藏200瓶嬰兒油900瓶潤滑劑

55歲美國饒舌歌手Diddy去年9月涉性販賣、威逼勒索、欺詐等罪在紐約被捕，一直不獲保釋至今，案件於美國時間於上月12日在紐約法院開審。日前在審判期間，驚人證據照片曝光，洛杉磯豪宅被聯邦調查局（FBI）突擊檢查時，發現約200瓶嬰兒油與900瓶Astroglide潤滑劑。

Diddy自去年9月被捕後，一直被關在布魯克林大都會拘留中心（MDC）候審。（Getty Images）

據外媒報道，檢方於日前（20日）公開的照片顯示，Diddy將這些嬰兒油與潤滑劑儲於類似雪茄盒的豪華濕度控制容器，另有多瓶嬰兒油塞滿抽屜與旅行袋，還有近天花板的一大堆Astroglide潤滑劑紙箱。

洛杉磯豪宅被聯邦調查局（FBI）突擊檢查時，發現約200瓶嬰兒油與900瓶Astroglide潤滑劑。（Department of justice）

數量驚人...（Department of justice）

Diddy將這些嬰兒油與潤滑劑儲於類似雪茄盒的豪華濕度控制容器。（Department of justice）

國土安全調查局特工Andre LeMon上周作證，指2024年3月突襲Diddy位於洛杉磯與邁阿密海灘的豪宅時，發現大量毒品、槍支與潤滑劑。他表示，在執行過的50次人口販運與走私搜查中，從未見過如此規模的嬰兒油與潤滑劑儲藏。照片顯示庫姆斯的私人空間充斥這些物品，構成其性販運指控的證據。另外，數名證人指Diddy多次舉辦名為「freak-offs」的性派對，使用大量嬰兒油與潤滑劑。Diddy否認性販賣與敲詐勒索指控，若罪成將面臨終身監禁。