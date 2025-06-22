盧冠廷演唱會︱最後一次個唱眼濕濕　以1977年美國參賽奪冠歌作結

盧冠廷（LoLo）昨晚（21日）開始，一連兩場於紅館舉行《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》。今次是他第四次於紅館舉行個唱，亦是最後一次。LoLo首場踏出舞台，看到台下的觀眾，已一臉感觸眼泛淚光。最後一次紅館個唱，他將自己的作品以全新面貌演繹，觀眾對LoLo的音樂才華報以熱烈掌聲。

首場獲不少圈中人捧場，包括俞琤、陳志雲、谷德昭、陳潔靈、Sunny @Supper Moment、張婉婷，曾俊華等，演唱會於晚上八時半開始，開騷前環球力捧新人Regent 林暐竣擔任暖場嘉賓，唱出《Lemon Tree》、《Imagine》、《最愛是誰》及《憑著愛》四首歌曲。

開騷前環球力捧新人Regent 林暐竣擔任暖場嘉賓，唱出《Lemon Tree》、《Imagine》、《最愛是誰》及《憑著愛》四首歌曲。

盧冠廷身穿一身卡其色服裝步出舞台，他向觀眾豎起姆指，一臉感動，眼泛淚光。他說：「我已經想喊，唔好整喊我。」他表示這是第四次在紅館開騷。他問觀眾有沒有看過第一次演唱會是1990年，之後還有2008年及2016的演出。他說：「無論之前有冇嚟過，或者你今次係第一次嚟都好，我地喺2025年6月21號，我地喺呢度相遇，My Music My Life，希望你今晚，enjoy。」

LoLo表示這是第四次在紅館開騷，亦是最後一次。

LoLo以其經典金曲《陪著你走》為演唱會揭序幕，並重新改編，將後半部改成輕快版，全場觀眾也跟著一齊拍手大合唱，將演唱會氣氛推高。

LoLo以其經典金曲《陪著你走》為演唱會揭序幕，並重新改編，將後半部改成輕快版，全場觀眾也跟著一齊拍手大合唱，將演唱會氣氛推高。

LoLo及後唱出《朋友⼀個》、《長伴千世紀》及《妳在何地》，訴說三個故事。他指《朋友一個》是寫給羅⽂先生的歌，這次特別唱了半首國語版，他練了很久。《長伴千世紀》是寫給Danny陳百強，LoLo說：「佢係一代人的偶像，佢話如果想靚仔就著到好似佢咁，但我唔聽佢講。今次例外，我請咗三個設師師幫我設計衫，但結果我變咗和尚。」全場觀眾大笑。之後他邀請了Joey Tang、蘇德華，以三支結他合奏合唱《長伴千世紀》。而《妳在何地》是寫給張國榮的歌。他說：「可以作一首歌畀張國榮，係我終身榮譽。」

現場播放了片段，是LoLo講述自己如何開始作曲的經歷，當中提及他人生第一支結他，花了2500美元購入，昨晚他唱出《世事何曾是絕對》後，發現這支本來已賣了的結他，出現在台上，令他十分驚喜。

LoLo提及他人生第一支結他，花了2500美元購入，昨晚他唱出《世事何曾是絕對》後，發現這支本來已賣了的結他，出現在台上，令他十分驚喜。

LoLo這次將自己不少作品重新編排，昨晚唱出 《憑著愛》及國語版《再回首》，特別製作一個A Cappella版本，邀請了樂手與和音們一齊合唱，帶來新鮮感。之後他創作的《賭神》進場音樂及《天⿃》再結合成新版本，而一曲《天籟》，LoLo盡顯其音樂造詣，觀眾報以熱烈掌聲，高呼：「好勁呀！」LoLo笑說：「你知唔知唱完呢隻歌，短命咗幾秒。」

盧冠廷亦特別在一個環節唱出他最欣賞的創作人的歌曲，包括李宗盛的《真心英雄》、喜納昌吉的《花心》、黃家駒的《光輝歲月》及《海闊天空》，LoLo說：「他係我最敬佩嘅一位音樂人，要用最崇高的態度去欣賞佢。」觀眾齊亮起手機燈一齊和唱，場面感人。

LoLo這次將自己不少作品重新編排，亦特別在一個環節唱出他最欣賞的創作人的歌曲。

盧冠廷在1977年曾參加美國的公開創作比賽，並奪得冠軍，昨晚他於演唱會尾聲再唱出他的得獎歌曲《Sing Till The Morning》。他說：「當年冇人同我慶祝過我拎到冠軍，我希望今晚可以同大家一齊唱，同我一齊分享呢份喜悅。我的音樂人生由呢首歌開始，我亦以呢首歌，為我紅館最後一次演出畫上句號。」