盧冠廷演唱會｜完成最後紅館一生無憾　憶26歲獲世一獎無人陪慶祝

盧冠廷（LoLo）一連兩場紅館演唱會《My Music．My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》昨晚（22日）舉行尾場，今次是他第四次於紅館舉行個唱，亦是最後一次。正式開場前，由暖場嘉賓環球新人林暐竣（Regent）自彈自唱《最愛是誰》等四首歌曲。

（鄧穎琪攝）

盧冠廷以《陪著你走》揭開序幕，他說：「我一生人都未曾試過，好似今晚咁靚仔。」並歡迎大家來到他的第四次紅館演唱會，笑問舉行第一次時大家出世未，叫大家好好享受今晚。唱《過路人》前，盧冠廷說太太唐書琛寫了三隻字就寫不下歌詞，幸好有黃霑先生幫手，很感謝對方。

（鄧穎琪攝）

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他又首度作出新嘗試，唱羅文《朋友一個》時以普通話演唱，帶給觀眾驚喜。盧冠廷之後邀請蘇德華、Joey Tang合唱陳百強的《長伴千世紀》，再唱張國榮的《妳在何地》。間場影片中，盧冠廷分享自己的故事，他憶起在美國讀書時，有學習障礙，不懂寫字只識唱歌，於是問老師：「我可唔可以唱出嚟？」老師說：「Why not？」他便用一首詩創作了人生中第一首歌。後來，他跟太太說：「我唔識寫字，淨係識寫Melody，不如你幫我作啦！」從此開始了這個雙劍合璧的組合，他又讚太太是真正喜歡他音樂的知音人，又感慨謂：「音樂係我可以生存喺呢個世界上嘅一個方法。」

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《世事何曾是絕對》後，是《憑著愛》及《再回首》，他率領「Donald親朋好友合唱團」完成，以《賭神主題曲》再重新編曲接住《天鳥》，相當有新鮮感。之後有一部份，他接連唱出自己最欣賞歌手的歌，包括李宗盛《真心英雄》、周華健《花心》、Bob Dylan《Knocking on heaven’s door》、Beyond黃家駒《光輝歲月》、《海闊天空》，觀眾亮起手機燈，形成一片燈海。

（鄧穎琪攝）

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盧冠廷在二胡演奏家伴奏下演繹《快樂老實人》後，大會播出一段間場影片，他講到當年在美國參加比賽贏得全球冠軍，但所作歌曲卻無人問津。他一直很想找到當時的參賽碟，竟有朋友在拍賣網eBay找到，以2美元發售。片中盧冠廷開箱這隻塵封唱片，一聽到歌曲《Sing till the morning 》響起，他已不禁落淚痛哭，他談到一段往事，指自己常向爸爸問起媽媽的照片，但對方只答「好，我搵吓。」惟自己從未見過生母一面，他黯然表示：「喺我音樂路途上，如果有個媽咪陪我一齊，係一件非常好嘅事，可惜我從來未見過佢。」他激動唱出《酒矸徜賣無》後說：「我相信每個人都有佢嘅遺憾，我最大嘅遺憾，就係我唔知道我媽咪係邊個。」

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在《一生所愛》、《最愛是誰》及《天變地變情不變》之間，播出一段盧冠廷與太太的錄音，盧冠廷深情告白：「我一生人最自豪就係養得起我太太。點解唱《陪著你走》喊得咁犀利，因為一生人對佢未講過一句I love you，我係曾經講過一次，就係同佢鬧交嗰時講過一句I love you。」太太撒嬌：「好惡嗰時講！」盧冠廷又說：「我好唔鍾意佢飲可樂，結果我自己都飲埋，唉，死就死！」全場爆笑。

（鄧穎琪攝）

接著大會奏出《金像獎主題曲》，盧冠廷問：「你知唔知呢首都係我作㗎？」他分享自己26歲贏了美國公開創作歌唱大賽，其中一首更贏了世界冠軍，惜當時無人陪自己慶祝，他希望邀請全場觀眾陪他聽一首歌，便是《Sing till the morning》。接近尾聲時，盧冠廷邀觀眾合唱《陪著你走》，指自己作為作曲人，最希望聽到觀眾將他的歌曲唱給他聽，全唱大合唱後，盧冠廷高呼：「無憾喇！我一生人無憾喇！」

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Encore部份他以《但願人長久》及《Sing till the morning》作結，表示：「你畀到我人生最開心嘅一晚，同埋你畀到我人生最好嘅畢業證書，I love you ！」、「我嘅音樂人生由呢首歌開始，今日我再唱，為我喺紅館最後一次演出畫上句號。」之後她與太太、樂隊牽手鞠躬，向全場謝幕。