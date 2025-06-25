Gen Z男孩Benson Boone一曲爆紅唱出感情百態　招牌後空翻勁圈粉

歐美樂壇新人輩出，加上現時的速食社交媒體年代，成名機會大增，亦有不少人無聲無色地蒸發。對於不能使用TikTok的香港樂迷來說，Benson Boone這個名字或許有些陌生，但你一定聽過他，但你一定在IG Reels聽過他的爆紅歌曲《Beautiful Things》這首歌。究竟這位才23歲的「美國男孩」Benson Boone憑什麼俘虜大眾的心？



Benson Boone。（IG圖片）

現年23歲的Benson Boone原本夢想成為跳水運動員，同時亦對創作音樂充滿熱誠。17那年因學校的代表主唱缺席，在偶然的機會由他頂上，在毫無準備之下，憑獨特的歌喉驚艷全場，連自己都嚇了一跳。在TikTok分享原創音樂而坐擁700萬粉絲的Benson於2022年參加《American Idol》，當時只有18歲的他成為了大熱，更被評審Katy Perry睇好成為冠軍，不過後來他毅然退出節目，原因是不想被節目合約約束。

Benson於2022年參加《American Idol》。（YouTube畫面截圖）

Benson Boone感染力十足的唱功被Katy Perry視為冠軍人馬。（YouTube畫面截圖）

雖然離開節目，但Benson Boone的才華沒有被埋沒，他獲Imagine Dragons主音Dan Reynolds邀請加盟公司Night Street Records正式出道。Benson於2022年推出歌曲《In The Stars》令他一炮而紅，除了深情演繹，充滿情感的歌詞為樂迷留下深刻印象。他曾經透露這首歌是寫給祖母的，歌曲亦紀錄了兩人過去的點滴，引起樂迷的共鳴。其後於去年推出的第一張專輯《Fireworks & Rollerblades》迅速登上Billboard排行榜的第六位，而收錄在該專輯的爆紅歌曲《Beautiful Things》就超越Billie Eilish的《Birds of a Feather》、Sabrina Carpenter的《Espresso》等，登上Billboard Top 100的第二位，成為當紅的新世代歌手。

Benson Boone獲Imagine Dragons主音Dan Reynolds邀請加盟公司Night Street Records正式出道。（Getty Images）

Benson Boone的爆紅歌曲《Beautiful Things》超越了Billie Eilish的《Birds of a Feather》、Sabrina Carpenter的《Espresso》等，登上Billboard Top 100的第二位。（Getty Images）

Benson Boone除了唱得之外，更擁有帥氣樣貌及爆肌身材，但他拒絕走偶像路線。他每次在舞台上都娛樂性十足，作為曾經的專業跳水運動員，Benson在格林美頒獎典禮表演時，走上鋼琴然後以後空翻一躍而下，完美落地後立即飆高音，驚艷大批樂迷及網迷，而後空翻就成為他的招牌動作。

Benson曾是專業跳水運動員。（Getty Images）

招牌後空翻！（Getty Images）

超高難度！（Getty Images）