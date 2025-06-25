鄧小巧生日出首張大碟結集人生雞精　大一歲繼續抱好奇心探索

昨日（24日）生日的鄧小巧大豐收，除了推出新歌《轉彎到》，更推出入行以來首張個人大碟《My Story, Your Song》。小巧指大碟收錄了她這四年來的人生雞精，又謂平淡過生日就最滿足。

鄧小巧生日大豐收，除了推出新歌《轉彎到》，更推出入行以來首張個人大碟《My Story, Your Song》。

鄧小巧生日大豐收，除了推出新歌《轉彎到》，更推出入行以來首張個人大碟《My Story, Your Song》。

講到首張大碟，小巧笑說：「將四年入面嘅人生雞精都擺咗喺呢隻碟，好多好多濃縮咗嘅精華。」她解說大碟名《My Story, Your Song》的意思，「有啲歌係我親身經歷，有啲係身邊人嘅故事，然後我將呢啲故事變成咗歌，亦都覺得一啲歌迷喺呢幾年聽呢啲歌嘅時候，承載住關於佢哋嘅一啲回憶。所以係我嘅故事變成咗佢哋嘅歌。」生日出碟對小巧來說別具意義：「係最好嘅生日禮物。上次出Digital EP都係6月24號，真係好易記。」問到生日如何慶祝？她笑說：「咩都唔做，平平淡淡、安安靜靜咁過。」

講到首張大碟，小巧笑說：「將四年入面嘅人生雞精都擺咗喺呢隻碟，好多好多濃縮咗嘅精華。」

大碟歌曲承載著自己與身邊人的故事。

除了大碟，今年推出的第二首新歌《轉彎到》亦同日上架，新歌帶出輕鬆人生觀，「人生好得意，你唔知轉彎會遇到咩風景，亦都唔知道下一個『然後』係會見到啲乜嘢。」小巧謂好嚮往這種探險心態，「抱住好奇心去探索，我覺得呢個都係我自己幾嚮往嘅生活方式。」今次小巧找來全新班底合作，包括首次合作嘅Daniel Toh同謝芊彤作曲，周耀輝填詞，Carl王雙駿監製，以輕快節奏唱出隨心而行的態度。

小巧表示，生日最好就是什麼也不做，平平淡淡地過。