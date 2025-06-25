邱彥筒Marf首去外地拍MV　與初見面台灣演員嘈完又攬：當拍緊戲

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，日前推出本年度第二支個人單曲《Love Me Down》，相比過往的作品，新歌曲風相當特別，以Afrobeat的節奏為主，再配上廣東話，成為一首風格獨特新穎的廣東情歌；為配合歌曲氛圍，MV除赴台南取景外，更邀請台灣演員牧森擔任男主角，二人首次合作，鬧出不少趣事，Marf更被普通話考起。

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，日前推出本年度第二支個人單曲《Love Me Down》

新歌曲風相當特別，以Afrobeat的節奏為主，再配上廣東話，成為一首風格獨特新穎的廣東情歌。

Marf邀請台灣演員牧森擔任男主角

新歌《Love Me Down》由T-Ma監製、陳蕾填詞，顧名思義以愛情為題，帶出訊息：長久的愛情，如何可維持火熱的關係，雖然跟《TXT OR CALL》及《心好細 <3》同樣主打愛情，但過去兩首歌較少女味，Marf表示：「Afrobeat節奏的歌多數都係情情塔塔，而我想用現代及獨立女生形象來做呢首歌；所以邀請了陳蕾填詞，佢對我嚟講，佢嘅戀愛價值觀同女性特質都同我好相近。」

Marf表示：「Afrobeat節奏的歌多數都係情情塔塔，而我想用現代及獨立女生形象來做呢首歌，所以邀請了陳蕾填詞。」

今次是Marf首次為Solo歌到外地拍MV，她大表興奮：「感覺都幾開心，今次行程自己擔當化妝師、半個造型師，亦有擔當男主角牧森嘅跳舞老師，呢啲職位對我來講都興奮。」提到跟牧森首次合作，Marf大讚對方很有風度，是個好對手：「合作過程很開心，最有趣係第一天拍攝，大家還未熟，就要拍吵架場面，吵架過後又要抱抱。為免拍攝時出現尷尬，好多時我當自己拍緊戲，雖然冇劇本，但男主角都係演員，就當拍緊一齣戲。」

今次是Marf首次為Solo歌到外地拍MV，她大表興奮。

Marf大讚牧森很有風度，是個好對手。

Marf第一日拍MV時，與牧森素未謀面，但又要攬攬，她說：「為免拍攝時出現尷尬，好多時我當自己拍緊戲，雖然冇劇本，但男主角都係演員，就當拍緊一齣戲。」

攬完又要鬧交，要喊。

至於牧森則大讚Marf是跳唱高手：「第一次跳舞，初初收到知道要跳舞時，非常害怕，因為未試過跳，所以在家練習，佢（Marf）係好好嘅老師，好有耐心教我；起初她看起來是cool cool的，其實她是很溫柔。」雖然Marf自言普通話不太好，但無阻二人成為朋友，牧森更大爆趣事指：「有一場吵架戲，原本大家講中文，後來變成佢（指Marf）講廣東話，我講普通話，我要諗佢講甚麼，我先再回答。」

牧森首次跳舞，指Marf很有耐心教導自己。