Gin Lee推《白夜行》極夜版　謝霆鋒擔任作曲、監製再驚喜和唱

Gin Lee李幸倪早前推出由謝霆鋒作曲、監製的《白夜行》，今日（27日）再推出「極夜版」，今次不但有大師兄霆鋒重新編曲監製，最驚喜是歌曲尾段突然殺出把「神秘男聲」，原來這個「極夜版」尾聲暗藏彩蛋，霆鋒親自「聲演」和音，Gin這次特意飛去北京跟霆鋒錄音，又一成就解鎖。

Gin這次特意飛去北京跟霆鋒錄音。（唱片公司提供）

謝霆鋒除了獻聲，還擔任監製。（唱片公司提供）

講到創作靈感，霆鋒透露一開始創作這首歌時有兩個方向，分別是慢版及快版，最後決定向慢版方向進發，歌曲推出一段時間後，大家都覺得《白夜行》亦具有快版潛力，於是便特意再為Gin製作快版，「覺得呢個style反差好大。」被問到哪一個版本難度較高，霆鋒分析，「兩隻歌嘅emotion同態度係好唔一樣，各有各難。今次啲尾音同adlib都唔易處理。」上次錄音撞正霆鋒香港演唱會，今次就遇上霆鋒內地巡演的首站，Gin指自己已六年未到過北京，笑說這次多謝霆鋒「俾機會我過嚟」。隨後她趁機自薦做演唱會嘉賓，霆鋒笑言演唱會冇嘉賓環節，Gin即搞笑謂：「咁我嚟睇啦。」

Gin指自己已六年未到過北京，笑說這次多謝霆鋒「俾機會我過嚟」。（唱片公司提供）

問到Gin如果霆鋒再寫歌給她，會想要一首甚麼類型的歌，Gin即提議：「有機會嘅話，想要一首慢歌、情歌。」霆鋒未有拒絕，「我覺得可以試吓嘅。」Gin即自爆：「我唱過你首《玉蝴蝶》㗎！」引來大家大笑。