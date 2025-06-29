第36屆金曲獎丨方大同得獎全場起立　魏如萱獻唱大S歌曲致敬

台灣第36屆金曲獎今晚（28日）於台北小巨蛋舉行，今年有不少香港音樂人入圍金曲獎，包括方大同、陳奕迅、林家謙、荒井十一、鋼琴家兼作曲家張貝芝等。現場有向已故歌手致敬環節，魏如萱獻唱方大同《愛愛愛》以及徐熙媛（大S）《十分鐘的戀愛》，台下不少人被感動拭淚。

魏如萱在悼念音樂人環節，獻唱大S《十分鐘的戀愛》。（台視截圖）

還有方大同《愛愛愛》。（台視截圖）

方大同在今年2月病逝，享年41歲，他的遺作《夢想家The Dreamer》榮獲評審團獎，同時他亦入圍年度歌曲、最佳華語專輯、最佳作曲人、最佳作詞人。方大同憑歌曲《才二十三》得到最佳作曲人獎，與他曾合作的音樂人代他領獎，場面感人。

已故歌手方大同奪「評審團獎」。（IG圖片）

方大同遺作專輯《夢想家》獲得多項提名。（IG圖片）

現場有方大同嘅粉絲。（台視截圖）

方大同得獎全場起立。（台視截圖）

《夢想家The Dreamer》的混音師Eric在台上表示：「很感謝方媽媽的邀請來領取這個獎項，很感謝金曲獎，很感謝方大同的粉絲。這張專輯由作詞作曲到錄製都是由方大同一點一點慢慢打磨出來的，他之前跟我說，這張專輯比之前的作品更單純，更個人。即使當時他身體不舒服，他一個人全身心投入到音樂創作中，他這種對音樂的執著和熱愛，真的值得我們每一個音樂人學習。」而曾與方大同合作的音樂人Jeff、譚審團主席丁曉雯、親友等陸續發言，而方大同摯友及長期合作的攝影指導則表示：「在宇宙中，大同繼續他的天籟之音，為我們潑灑靈感的種子。就像大同的歌詞『在千尋之外 我依然存在』。」另一位親友說：「願他的音樂繼續點燃星燈。」

方大同的親友上台為他領評審團獎。（台視截圖）

方大同奪「最佳作曲人獎」，由曾與他合作的音樂人代領獎座。（台視截圖）

方大同得獎，他的親友們在台下眼紅紅。（台視截圖）

另外，林家謙憑《隱形色》入圍年度專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳華語男歌手獎、最佳作曲人獎及最佳作詞人獎。他今午已抵台參與頒獎禮，亮相紅地氈時全身服裝總價新台幣28萬元、搭配價值新台幣1000萬元的藍寶石鑲嵌鑽石海星胸針。他受訪時透露此行最想見的音樂圈好友是盧廣仲，他指心情原本不緊張，但抵達典禮現場後感染氛圍開始變緊張，更有粉絲舉紅布條替他應援。

香港鋼琴家、作曲家張貝芝奪「演奏類最佳戦輯獎」。（台視截圖）

林家謙專誠飛台灣參與金曲獎頒獎典禮。（台視截圖）

林家謙和張貝芝後台合照。（IG圖片）

金曲獎最受關注，包括最佳華語男歌手、最佳華語女歌手、最佳華語專輯獎、年度歌曲獎及年度專輯獎，完整得獎名單如下：

年度專輯獎：李竺芯《Suí 水》

年度歌曲獎：Energy《星期五晚上》

最佳華語男歌手獎：呂士軒

最佳華語女歌手獎：魏如萱

特別貢獻獎：翁孝良、馬兆駿

評審團獎：方大同《夢想家》專輯

最佳專輯製作人獎：高潮（林志仁）／雲就要翻過山

最佳華語專輯獎：呂士軒《好聲豪氣》

最佳新人獎：someshiit 山姆

最佳MV獎：Antenna《AAA》導演：rafhoo

最佳演唱錄音專輯獎：《AAA》／ 夕陽音樂產業有限公司

最佳演唱組合：動力火車

最佳裝幀設計獎：Chanhee Hong、Na Kim《AAA》

最佳台語專輯獎：《Suí 水》李竺芯

最佳台語女歌手獎：李竺芯《Suí 水》

最佳台語男歌手獎：陳以恆《罐頭塔》

演奏類最佳專輯獎：練習曲／演奏者：張貝芝

演奏類最佳專輯製作人獎：蘇紫旭、安志華《以空》

最佳演奏錄音專輯獎：OR 手術劇院／ 好有感覺音樂事業有限公司

演奏類最佳作曲人獎：王育嘉、簡聿民、林均憲／參螺旋《幾何碼》

最佳原住民語專輯獎：《VAIVAIK 尋走》戴曉君

最佳原住民語歌手獎：Kumu Basaw 姑慕·巴紹《Qrasun 格拉孫》

最佳客語專輯獎：《牛騷 New Soul》黃子軒

最佳客語歌手獎：黃子軒《牛騷 New Soul》

最佳作曲人獎：方大同《才二十三》

最佳作詞人獎：張淦勛 Giyu Tjuljaviya／南迴之子《雲就要翻過山》

最佳編曲人獎：戴曉君、吳蒙惠／Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 (feat. 泰武古謠傳唱)《VAIVAIK 尋走》

最佳單曲製作人獎：海大富／BUNUN 布農《QUEENDOM》

最佳樂團獎：TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）／幸福的末班車