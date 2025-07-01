樂壇核數師｜叱咤播放率上半年走勢　MC成唯一歌手有兩首冠軍歌

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是每年最受關注的盛事，年尾能夠上台攞獎的「專業推介 叱咤十大」理論上是根據903各個電台節目的全年播放率去定，今年剛好過了一半，是時候分析一下頭兩季播放率最高的歌手，預測年尾哪個歌手大機會攞獎！

第一季每周冠軍歌：



《玩偶奇遇記》 陳卓賢

《SSS》 COLLAR

《二十還好》 KOLOR

《我感覺到》 洪嘉豪、魏浚笙

《沒終點的青春》 柳應廷

《流星劃過富士山》 YEAHS

《說謊者》 MC張天賦

《純銀子彈》 呂爵安

《關於後悔》 陳柏宇

《無糖可樂》 泳兒

《孤獨美食家》 魏浚笙

《全世界停電 第二年》 Gordon Flanders

《逆行》 謝霆鋒



第二季每周冠軍歌：



《痛痛快快活活去》 Pandora

《手印》 MIRROR

《想寫好的功課》 RubberBand

《春日部》 林家謙

《然之後》 馮允謙

《你流淚所以我流淚》 Dear Jane

《你都不知道 自己有多好》 Gareth.T

《閃光》 洪嘉豪

《不遲不早》 陳健安

《怕悶的人 請舉手》 林峯

《懷疑人生》 MC張天賦

《櫻梅桃李》 陳明憙

《心死了幾百次》 江𤒹生



今年剛好過了一半，是時候分析一下頭兩季播放率最高的歌手，預測年尾哪個歌手大機會於《叱咤》攞獎！（資料圖片）

MC張天賦成唯一歌手有兩首冠軍歌

以上哪首是你的最愛？26首歌之中，歌手基本上未有太多重複，但值得留意的是，去年男歌手三甲不入的MC張天賦，目前是唯一一位有兩首冠軍歌的歌手，分別是《說謊者》及《懷疑人生》，當中《雲妮鍾情》及《在晴朗的一天出發》、《早霸王》、《口水多過浪花》都特別喜歡播MC的歌。此外，從歌手名單所見，26首歌之中，23首都是男歌手、男團或男樂隊的歌曲，僅三首是女歌手或女團，分別是COLLAR、泳兒、陳明憙，比例相當不平均。換過另一計法，男歌手17首、女歌手2首、組合/樂隊7首。

去年男歌手三甲不入的MC張天賦，目前是唯一一位有兩首冠軍歌的歌手，分別是《說謊者》及《懷疑人生》。（Instagram：mcheung1201）

26首冠軍歌中只得3首由女歌手或女團主唱，其中一首便是陳明憙的《櫻梅桃李》。（Instagram：jocelynchan）

不過如上文所講，商台計的是播放率，截至第25周，以播放率及在榜周數來計算的話，頭十位如下：

第一位：《無糖可樂》 泳兒（播放率：126｜上榜周數：8）

第二位：《你流淚所以我流淚》 Dear Jane（播放率：121｜上榜周數：9）

第三位：《不遲不早》 陳健安（播放率：117｜上榜周數：8）

第四位：《全世界停電 第二年》 Gordon Flanders（播放率：115｜上榜周數：9）

第五位：《痛痛快快活活去》 Pandora（播放率：115｜上榜周數：9）

第六位：《懷疑人生》 MC張天賦（播放率：115｜上榜周數：10）

第七位：《閃光》 洪嘉豪（播放率：113｜上榜周數：9）

第八位：《想寫好的功課》 RubberBand（播放率：110｜上榜周數：9）

第九位：《你都不知道 自己有多好》 Gareth.T（播放率：109｜上榜周數：8）

第十位：《櫻梅桃李》 陳明憙（播放率：100｜上榜周數：8）



泳兒成功突圍 《無糖可樂》播放率暫時全年最高

默默耕耘多年的泳兒，雖然是少數有冠軍歌的女歌手，且歌曲已落榜，但暫時其《無糖可樂》播放率仍以些微之差拋離其他歌手，加上其餘九位播放率高的歌曲皆已落榜，暫時要再等下半年有沒有其他歌曲後來居上。此外，舊年的女歌手三甲Gin Lee、陳凱詠、雲浩影暫未有冠軍歌，目前播放率為126的她，仍揮低115的陳蕾、100的陳明憙，而且昨日（30日）才去903宣傳完新歌《計劃書》，今年必定能繼2022年之後重返女歌三甲；不過陳蕾的《求救的勇氣》、Gin Lee《白夜行》目前仍留在榜上，且看之後走勢才能得知泳兒會否被超越。

2022年，泳兒出道17年首奪「叱咤女歌手獎」，今年成績在女歌手中領先，相信可以再攞。（資料圖片）

泳兒不但播放率領先，昨日又剛去完903宣傳繼《無糖可樂》後的另一首新歌計劃書。（叱咤903）

Gin Lee去年奪得「女金」，但今年暫時未有冠軍歌。（Instagram：ginleeginlee）

MC播放率成眾歌手之冠 稍勝林家謙

至於男歌手，手執兩首冠軍歌的MC張天賦，播放率已經200，是所有歌手之冠；但其實林家謙除了《春日部》一首冠軍歌外，《四月物語》亦曾上過高位，播放率不低，其總播放率截至25周共188，而陳柏宇則163。反之去年的男歌手金獎陳卓賢，雖然年初有冠軍歌《玩偶奇遇記》，但《NPC的一場意外》、《悲觀主義》走勢一般，所以暫時不敵洪嘉豪（播放率139）、馮允謙（播放率142）、陳柏宇及林家謙，可能要趁下半年急起直追。

手執兩首冠軍歌的MC張天賦，播放率已經200，是所有歌手之冠。（Instagram：mcheung1201）

Dear Jane冧莊組合金機會微 Pandora有望首入三甲

而連續七年穩坐組合三甲，上兩年冧莊組合金獎的Dear Jane，雖然其《你流淚所以我流淚》播放率排第二，不過樂隊Pandora憑《痛痛快快活活去》獲172播放率，拋離RubberBand（播放率139）、COLLAR（播放率131）、Dear Jane（播放率125）及MIRROR（播放率80），相信首度入圍組合三甲不是夢。

樂隊Pandora憑《痛痛快快活活去》獲172播放率，拋離RubberBand（播放率139）、COLLAR（播放率131）、Dear Jane（播放率125）及MIRROR（播放率80），相信首度入圍組合三甲不是夢。（Instagram：pandorahk_official）