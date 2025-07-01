Beyoncé回家鄉舉行演唱會 坐高空跑車突然傾斜立即叫停險墮地

美國天后Beyoncé在剛剛過去的周六回到家鄉侯斯頓舉行巡迴演唱會《Cowboy Carter》，當晚Beyoncé落力勁歌熱舞，可惜去到中段竟發生小意外，幸好沒有受傷。

美國天后Beyoncé在剛剛過去的周六回到家鄉侯斯頓舉行巡迴演唱會《Cowboy Carter》。（IG圖片）

美國天后Beyoncé在剛剛過去的周六回到家鄉侯斯頓舉行巡迴演唱會《Cowboy Carter》。（IG圖片）

當晚Beyoncé在懸吊半空的跑車上獻唱《16 Carriages》時，跑車突傾側至一邊，她立即叫停，並連續3次大叫「停止」。其後團隊將Beyoncé連人帶車，花了約1分鐘時間將她降回地面，多名工作人員即上前了解情況，並為她脫下安全帶扣離開車廂。幸好Beyoncé並沒有受傷，回到地面後更處變不驚地繼續唱完《16 Carriages》，她還搞笑稱：「就算我跌下，我知道你們會接住我。」

Beyoncé在懸吊半空的跑車上獻唱《16 Carriages》。（IG圖片）

Beyoncé在懸吊半空的跑車上獻唱《16 Carriages》。（IG圖片）

不過期間Beyoncé連續大叫3次「停止」。（IG圖片）

幸好沒有受傷。（IG圖片）

事後Beyoncé的製作公司Parkwood Entertainment發聲明交代時間，並承認當晚發生技術故障：「今晚在侯斯頓NRG體育館，技術故障導致飛行汽車、一個Beyoncé用來繞場一周與歌迷近距離見面的道具傾斜。她迅速地被降回地面，並沒有人受傷，演唱會在沒有發生事故下繼續舉行。」Beyonce亦於社交網報平安，並留言：「我愛你們，侯斯敦！」