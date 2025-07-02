雲浩影28歲生日獲粉絲提早慶生　下月首開個唱鄧麗欣傳授淡定心法

雲浩影（Cloud）將於8月2日，假旺角麥花臣舉行首個個人演唱會「Finding Cloud 雲浩影演唱會2025」，上周預訂反應熱烈，火速售罄，明天（3日）早上十一時CAST Ticketing公開發售。日前Cloud乘坐印了其演唱會海報的「雲影號」電車，遊走港島宣傳，出發前「迷雲黨」（Cloud歌迷暱稱）送上生日蛋糕，預祝她本周六（5日）28歲生辰快樂及個唱門票大賣，雙喜臨門。驚喜一浪接一浪，鄧麗欣（Stephy）神秘現身傳授「淡定心法」，令Cloud大為感動。

雲浩影將於8月2日，假旺角麥花臣舉行首個個人演唱會「Finding Cloud 雲浩影演唱會2025」。

Cloud乘坐印了其演唱會海報的「雲影號」電車，遊走港島宣傳個唱。

對於預訂門票火速售罄，Cloud坦言鬆了一口氣，她說：「話晒係我人生第一個演唱會，好想大家一齊見證呢個特別嘅moment。預售嘅時候好快賣晒，好開心亦都鬆咗一口氣，因為我有擔心過售票嘅反應，所以好多謝大家支持。」終於見到「雲影號」真身，Cloud好開心，主持903DJ謝茜嘉與Cloud巧合地都穿上白色裙，與粉藍色為主調的電車車身海報相襯。

數十位「迷雲黨」到場支持，還大合唱生日歌和送上黑膠唱機造型的生日蛋糕，Cloud表示好感動。謝茜嘉問他們是否暗示期望Cloud推出黑膠碟？他們答「係呀」！Cloud笑說：「我本身無黑膠唱機，呢個係我今年第一個生日蛋糕，同埋第一個唱盤。」

數十位「迷雲黨」到場支持，還大合唱生日歌和送上黑膠唱機造型的生日蛋糕。

數十位「迷雲黨」到場支持，還大合唱生日歌和送上黑膠唱機造型的生日蛋糕。

之後「雲影號」從屈地街電車廠出發，向銅鑼灣方向行駛，途中Cloud在電車上層，接受謝茜嘉903電台節目「叱咤樂壇」錄音訪問。期間神秘嘉賓Stephy在上環登車，靜靜地走到Cloud身後，她驚喜得成個人彈起，掩嘴傻笑。早前在紅館舉行個唱的Stephy，即將巡唱到澳門，Cloud立即問她如何面對緊張情緒？Stephy說：「其實每個人都會緊張，即使好有經驗嘅前輩，都話我知佢哋都會演出前緊張，正常架！」之後她們在銅鑼灣落車，並在電車前合照留念。

神秘嘉賓Stephy在上環登車，靜靜地走到Cloud身後，她驚喜得成個人彈起，掩嘴傻笑。

Stephy傳授淡定心法。

原來驚係正常架。

途中Cloud在電車上層，接受謝茜嘉903電台節目「叱咤樂壇」錄音訪問。

送走Stephy後，Cloud對「迷雲黨」說：「我終於明白你哋點解成日見到我都咁靜、唔講嘢，原來係會好開心和緊張，唔知講乜好架！」她說：「真係好驚喜，我俾佢嘅靚嚇親，好開心有位大前輩嚟為我打氣。佢做過不同嘅演出，亦明白我第一次做演唱會嘅心情，對於我嚟講有幾重要同埋緊張，佢同我分享咗好多經驗，我好開心有一個同Stephy一對一對話時間。原來佢都會緊張，知道之後我反而淡定咗少少。因為我印象中嘅Stephy係非常淡定、唔會緊張，知道原來佢都會緊張嘅時候，我就發現自己都係好正常。佢講得好啱，最緊要點樣將緊張同埋壓力，變成動力令自己做得更好。我覺得我哋公司嘅女artist都好犀利，例如Sammi（鄭秀文）、Stephy都好值得我去學習，感受到佢哋對自己嘅工作嘅喜愛同埋付出，我要繼續努力！」

Stephy教Cloud最緊要點樣將緊張同埋壓力，變成動力令自己做得更好。