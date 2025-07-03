Diddy性販賣案不成立僅兩輕罪成立 受害人怕生命受威脅求囚禁

55歲美國饒舌歌手Diddy去年9月涉性販賣、敲詐勒索、欺詐、性交易等罪行，被捕後一直不獲保釋至今，案件於美國時間於上月開始在紐約法院開審。經過馬拉松式審訊後，他於美國時間7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但罪名較輕的運送賣淫罪則成立，無須囚終身。

Diddy自去年9月被捕後，一直被關在布魯克林大都會拘留中心（MDC）候審。（Getty Images）

經過13小時審議後，陪審團裁定Diddy兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑，但有機會讓他終身監禁的敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪，美國傳媒形容判決對Diddy來說是一場重大勝利。據知法官宣讀判決時，Diddy一直低著頭，雙手放在膝蓋上握拳，並雙手合十祈禱，之後轉身跪在地上面向着椅繼續祈禱。至於在庭上的家人與粉絲聽到重罪不成立後即歡呼鼓掌，而他的律師團隊亦開心相擁。Diddy與其中一名律師握手及擁抱後亦上前向8男4女組成的陪審團致謝。雖然Diddy不用終身監禁，但罪名成立的兩項罪名有機會令他最高刑罰被判入獄20年。

Diddy於美國時間7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但罪名較輕的運送賣淫罪則成立，無須囚終身。（Reuters）

據知，曾於審訊初期出庭作供的歌手前女友Cassie之前透過律師向法庭去信要求禁止他釋放，律師信中表示Cassie認為Diddy一旦釋放後，可能會對包括她自己在內、在此案中作證的受害者以及社區構成危險。