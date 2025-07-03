Daze in White熱血新作《非共識答案》 鼓勵忠於自我 勇往直前

樂隊 Daze in White推出今年第二首派台作品 《非共識答案》，新歌繼續以熱血搖滾風格，注入對生活的思考與衝勁，鼓勵樂迷 「不需地圖 不需借鑒」，只需跟隨內心聲音，勇敢追尋屬於自己的答案。

《非共識答案》講述每個人面對抉擇時的內心交戰，「有聲音在鼓勵你奮力向前衝，有聲音提醒你要步步為營，更有聲音打擊自信，令你迷失方向」。Daze in White 以充滿張力的搖滾旋律，將這種拉扯感化為音樂力量，告訴大家：「只要忠於自己，沿着最有感覺的聲音默默進發，終會到達心之所向！」

新歌繼續由Daze in White全員包辦曲詞編，並再度邀請合作無間、組合Zarahn成員高佬（Goro Wong）任監製。同為樂隊出身的高佬，深明樂隊創作需求，此次合作更將Daze in White的搖滾能量完美釋放，打造出既熱血又充滿感染力的作品。

Daze in White 表示：「這首歌想講嘅係，人生從來冇標準答案，跌倒同犯錯並唔可怕，只要堅持信念，一切都係未定之局。希望《非共識答案》能夠為迷茫緊或者掙扎緊嘅歌迷帶嚟力量，勇敢走出自己嘅路。」