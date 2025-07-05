Jeremy感謝首次個唱獲新FC應援　「可惜全日綵排未能打卡」

Jeremy Lee李駿傑首個個人演唱會《Rise In Love Live 2025》，於昨晚（4/7）在亞洲國際博覽館Hall 5盛大舉行！今次亦是新一屆Jeremy Lee CK International Fan Club (JLFC) 為支持偶像傾力打造了一系列精彩的粉絲應援活動，吸引過千名「Unicorns」(Jeremy粉絲暱稱)到場為Jeremy Lee熱情打氣，場面熱鬧非凡！

Jeremy在台上都有向粉絲致謝，看到大家好努力為自己新歌《滿》及演唱會做應援。（許育民 攝）

應援活動在開騷前舉行，吸引大批粉絲前來，並要分批入內打卡。（JLFC提供）

JLFC為今次演唱會特別設置了應援打卡區，場內佈置充滿心思，處處洋溢著對Jeremy的愛與支持。過千名Unicorns齊聚一堂，精心準備了各式創意應援佈置，特色應援花籃、並派發獨具特色的應援禮物。供粉絲們盡情拍照留念，記錄這難忘一刻。現場更設有專屬留言區，粉絲們紛紛在留言紙上寫下對Jeremy的祝福與心意。

現場有不少打卡位，一定令大家打個盡慶。（JLFC提供）

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而粉絲所花的心思，Jeremy都全部收到，除了在台上已多謝一眾「Unicorns」，為自己演唱會及新歌努力造勢，完騷後訪問都提及對於新Fan Club，為自己火速組成並進行不少搞應援都非常感動。Jeremy︰「好感動呀，佢哋喺好短時間重組一個新的Fan Club，做嘢好快手，已經做咗好多不同應援。冇咗佢哋好難令其他『Unicorns』可以團結一齊。」問到Jeremy可有專誠去打卡？「冇啊！我都想去打卡，可惜由朝到晚都要綵排。」