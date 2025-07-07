馮允謙《吉卜力》MV 醉look武打場面 撞樣Meaning演少年版

「唱作王子」馮允謙（Jay）在新歌《吉卜力》MV中，化了一臉紅卜卜的「醉酒look」拍MV，在充滿CG和真人的幻想世界中，遇上很多有趣的事情，更與耍太極的老人家過兩招，非常有趣。

新歌《吉卜力》由Jay、陳考威和黃兆銘作曲，Wyman填詞，黃兆銘編曲。MV由導演Sheng操刀，故事由Jay在公園的長櫈上孤獨地吃兩餸飯、喝啤酒過生日，被小黑貓吸引而追著牠，他在公園被老人家耍太極拳推走，突然跌入神秘空間，開展奇幻經旅程。Jay說：「每個人都有自己嘅想像力，Imagine Land。呢首歌係希望大家遇到唔開心嘅事情，多啲想像力，令世界更美好。」

飾演「少年版Jay」的新演員王耀宏（Meaning），被指與Jay撞樣，雖然MV中沒有同框，但二人在拍攝現場相遇，工作人員都指他們好似樣。Meaning害羞地對Jay說：「我好開心人哋話我樣似你，其實我更想唱歌似你。」Jay說：「你得嘅，唱歌唔使似我，要有你自己嘅聲音。」當Jay知道Meaning跟黃淑蔓（Feanna）上堂學唱歌，即問：「佢有冇鬧你？」 Meaning說：「佢係嚴謹同埋認真嘅老師！」Jay笑言以為Feanna不捨得鬧靚仔，離場前為Meaning打氣，叫他 「加油」！而最近參演電影《不赦之罪》的陳書昕（Sheena），在MV中飾演由貓咪化身的日系少女，與「少年Jay」Meaning玩轉奇幻世界。

「今次MV好有趣，加入CG同真人一齊，例如有一幕我掂到某啲嘢就被吸咗去另一個世界，我要加入好多想像力去演，要畀咩表情？又唔可以太over！不停問啲同事我演成點？佢哋話OK我就放心，我唔係專業演員，仲需要培訓。今日好好玩，同導演Sheng第二次合作，佢好好，指導我要點做，拍得好愉快。」《吉卜力》歌詞意思是投入幻想世界，開解內心的不快樂，Jay亦公開他的「開心秘笈」，說：「我好鍾意食嘢，但因為要開騷要keep fit唔可以食咁多。仲有，我鍾意睇電視。」

「最近又翻睇宮崎駿嘅《龍貓》，小時候睇同而家長大後睇嘅感覺好唔同，細個覺得啲圖畫好靚、公仔好得意，長大之後睇就感受到當中深層嘅訊息，講家庭嘅愛、童年、人同大自然嘅聯系。」Jay自爆平時都愛幻想，有時會想到傻笑，他說：「有時會諗到啲古靈精怪嘢笑咗出嚟，作為一個創作人要多啲想像力，諗到啲得意嘅idea就會忍唔住笑。」

一向官仔骨骨的Jay在MV變身頭髮凌亂和臉紅紅「醉酒look」，他笑說：「今日天氣好熱又猛太陽，有人問我係咪曬傷咗，非常搞笑。」問到酒量如何？Jay笑說：「有一次同成班同事食飯，好開心我就飲多幾杯，全公司都以為我好飲得。雖然我唔係好勁，但我唔怕架！」