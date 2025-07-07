竇靖童演唱會｜10月香港開巡唱尾站門票$680起　預告狂唱廣東歌

竇靖童（Leah Dou）即將首次來港開個唱，亦為她為期一年的《狀況外》世界巡迴演唱會畫下完美句號。這次巡迴由去年於內地啟航，到今年的新加坡、洛杉磯、紐約、三藩市、台北、吉隆坡、倫敦、巴黎等十多個城市演出後，將於10月4日在香港旺角麥花臣場館迎來最終章。香港是童童長大的地方，也是她作為音樂人事業的起點。今次她特別選擇香港作為壓軸場次，更為香港樂迷準備了驚喜彩蛋，預告在演唱會上大唱廣東歌，展現她對香港歌迷的特別心意。

竇靖童（Leah Dou）即將首次來港開個唱，亦為她為期一年的《狀況外》世界巡迴演唱會畫下完美句號。

香港是童童長大的地方，也是她作為音樂人事業的起點。今次她特別選擇香港作為壓軸場次，更為香港樂迷準備了驚喜彩蛋，預告在演唱會上大唱廣東歌。

提到今次巡演，童童真的唱勻半個地球！童童坦言，「今次Tour去咗好多地方，每個地方嘅文化同感覺都唔一樣。」童童分享巡演時透露工作之餘，最期待探索當地美食，「我哋team有位foodie同事，一定會帶我哋食好好食嘅嘢。」

童童分享巡演時透露工作之餘，最期待探索當地美食，「我哋team有位foodie同事，一定會帶我哋食好好食嘅嘢。」

《狀況外》巡演自2024年內地站啟程以來，以其獨特的音樂風格征服各地樂迷。舞台設計上，傾斜的台面與流動的大屏幕創造出視覺奇觀，完美配合童童慵懶空靈的聲線。別出心裁的音樂編排，加上現場充滿律動的手鼓、特雷門琴、結他等多種樂器演奏，帶領觀眾沉浸其中。演出內容經過全球巡演的歷練後，已升級為包含全新歌單、編曲及美術的多感官體驗。

這次巡迴由去年於內地啟航，到今年的新加坡、洛杉磯、紐約、三藩市、台北、吉隆坡、倫敦、巴黎等十多個城市演出後，將於10月4日在香港旺角麥花臣場館迎來最終章。

童童「不迎合、不定義」的音樂態度，將透過每首作品真誠傳遞。她的聲音既能溫柔細膩，又可展現自由不羈的一面，這種獨特氣質正是《狀況外》巡演最打動人心之處。這場演唱會不僅是巡演的終點，更是一場關於音樂本質的探索。在標籤化的時代，她用音樂為思緒鬆綁，唱給所有「覺得不屬於哪裹卻始終在路上」的靈魂。