Super Junior香港20週年演唱會2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表

韓流帝王Super Junior即將再次震撼香港舞台！Super Junior香港演唱會《SUPER SHOW 10》將於2025年2025年9月5至6日在亞洲國際博覽館舉行。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Super Junior香港演唱會2025搶票攻略🎤

Super Junior香港演唱會《SUPER SHOW 10》（superjunior@Instagram)

Super Junior演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期: 2025年9月5至6日

演唱會時間: [待公佈]

演唱會地點: 亞洲國際博覽館

門票價錢: [待公佈]

購票平台 [待公布，常見平台如：Cityline、Klook、HK Ticketing等]

優先購票資訊：[待公布，可能包括：特定信用卡優先購票、主辦單位/會員優先購票等]

公開發售日期： [待公布]

Super Junior香港演唱會2025搶票攻略🎤

Super Junior香港演唱會2025｜優先購票

[待公布]

Super Junior香港演唱會2025｜門票公開發售詳情

[待公布]

Super Junior香港演唱會2025｜座位表

[待公布]

Super Junior香港演唱會2025｜交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。

Super Junior香港演唱會2025搶票攻略🎤