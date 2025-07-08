9歲陸海悠Hazel第一次為歌迷簽名　梁煒謙唱情歌冧掂學生畀心心

9歲陸海悠（Hazel）和21歲梁煒謙（Vince，暱稱表弟）兩位本年度最年輕唱作新人，繼先後推出首支派台歌《Cotton Candy Dreams》及《夜雪》後，宣傳活動停不了。日前二人一同出席《樂力慈善音樂會2025 School Tour》，到位於觀塘的慕光英文書院禮堂演出，除了表演外，還有分享防騙經歷。

9歲陸海悠和21歲梁煒謙係本年度最年輕唱作新人。

早前先後推出新歌

當日Hazel打頭陣出場，先跟主持分享防騙經歷，「試過有人打電話問我攞個人資料，知道好危險，我當然冇畀啦！」之後Hazel又唱又跳一手創作曲詞的新歌《Cotton Candy Dreams》，面對着350名中三及中四年級的大哥哥，Hazel完全沒有怯場。之後，Hazel再以K-pop舞蹈演繹韓國AI女團MAVE歌曲《PANDORA》。

Vince緊接出場，講到防騙經歷提到試過搵暑期工時險受騙，「試過有次喺街申請暑期工，叫我留低咗個電話，點知之後一日收到幾百個詐騙訊息，雖然我冇覆，但都好困擾。」到表演時間，Vince先演繹親自填詞的出道作《夜雪》，大唱冧歌即時令一眾師生聽得如痴如醉，氣氛相當好。為了配合當日活動防騙主題，Vince第二首專登揀選唱張天賦的《說謊者》，還落台跟一班學生互動，除了跟學生握手又擊掌外，還有女學生主動跟Vince畀心心，證明他唱情歌有一手，可以輕易俘虜到觀眾。最後，Vince和Hazel跟現場嘉賓一起，與學生們大玩估歌仔遊戲，令全場氣氛高漲。

去學校表演。

梁煒謙落台跟一班學生互動。

Hazel又跳又唱。

Hazel完全沒有怯場。

Hazel和Vince都是首次參與校園騷，Hazel更是首次踏足中學，對她來說這次經歷相當新鮮，「第一次做School Tour，第一次行到入中學嘅禮堂覺得真係好大，我仲係返緊小學禮堂真係冇咁大。」能夠跟一班大哥哥大姐姐同場演出，以及玩遊戲令Hazel相當開心，而講到難忘事就要數到第一次被邀簽名，「好特別嘅體驗就係幫人簽名，竟然會有大哥哥大姐姐過嚟搵我簽名，真係勁開心，仲有個靚姐姐叫我簽喺佢個袋度，後尾佢仲follow咗我嘅ig，希望可以再參加多啲School Tour，真係好好玩。」

再踏入中學校園的Vince，有同學覺得Vince似中學生，「好有趣，完騷後有個學生走埋嚟同我講，話我個樣好後生，如果我唔係着住其他衫，一定以為我都係中學生喎！希望將來有機會返自己母校做School Tour就好嘞！」

Hazel第一次為歌迷簽名。