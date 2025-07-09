張馳豪終正式回應抄歌爭議　道歉並將歌曲下架：從無抄襲意圖

《聲夢》歌手張馳豪（Aska）上月底推出歌曲《想和你去南山塔》，但卻被網民狠批他抄足Gordon Flanders的《冬天一個遊》，指他不是抄一句半句，而是成段抄。其後張馳豪及其唱片公司將歌曲下架，愛爆音樂曾在社交平台回應：「今次首歌係兩位資深的韓國老師同Aska合寫，歌曲Melody同編曲本身兩位老師們都有佢哋自己嘅想法🙏😊，而首歌MV亦遠赴韓國拍攝，務求可以更貼合韓國老師想呈現嘅感覺，我諗好快大家就會見到 Aska 同老師們喺韓國合作嘅演出片段㗎喇😊(聽聞 MV有兩個版本，小編催催剪片同事同佢快手啲先🤭 」

唱作歌手張馳豪近日捲抄歌風波。（IG@askacch）

張馳豪（Aska）上月底推出歌曲《想和你去南山塔》，引起抄歌爭議。

《想和你去南山塔》被指抄足Gordon Flanders的《冬天一個遊》。（IG@gordon4x）

《想和你去南山塔》推出時所公布的製作班底，張馳豪負責作曲及監製。（IG@askacch）

愛爆音樂曾在社交平台回應：「今次首歌係兩位資深的韓國老師同Aska合寫，歌曲Melody同編曲本身兩位老師們都有佢哋自己嘅想法。」（IG@allaboutmusic.hk）

張馳豪早前出席活動，被問到抄歌一事，他說：「在這裡和受到影響的所有單位說聲不好意思，因為這次的製作時間非常短，必須遷就很多不同單位的檔期，導致我們在製作過程中有些匆忙。」他坦承自己首度做監製，但在監察方面做得不足，出歌前沒有給太多人去聽《想和你去南山塔》，未足夠了解市面上有沒有旋律相似的歌曲。他當時又表示，未知歌曲何時再上架、會否重新編曲等等，只能等公司安排。

張馳豪被傳媒問起時，坦承自己首度做監製，但在監察方面做得不足，出歌前沒有給太多人去聽《想和你去南山塔》，未足夠了解市面上有沒有旋律相似的歌曲。（IG@askacch）

而昨日（8日）他在社交平台發文正式回應事件，以全英文黑底白字的限時動態發文，雖然早前唱片公司指「今次首歌係兩位資深的韓國老師同Aska合寫」，但張馳豪就在聲明中強調韓國團隊只負責編曲。而除了道歉外，他否認有抄襲意圖，其全文意思如下：

「對不起花了點時間，但我想帶出：



對於最近事件所帶來的困擾與不便，我們真誠致歉。鑑於相關爭議，我們已決定將該首歌曲從平台下架。



我和我的團隊負責創作這首歌最初的概念，韓方團隊只參與編曲部分，這點值得一提。



我們從來無意令這首歌引起混淆或爭議，更無抄襲意圖。



與此同時，我們會盡最大努力避免類似事件再次發生。



再次向所有因事件受到影響人士深表歉意。🙏」

