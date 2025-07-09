許靖韻新歌宣揚擺脫閒言閒語　拍MV被土耳其男模電親：真係好靚仔

許靖韻（Angela）今日（9日）推出全新單曲《Just Don’t Care》，這次Angela一改以往風格，以瀟灑姿態唱出「I don't compare，無用變改一身風雅」，擺脫旁人閒言閒語，霸氣十足。MV找來23歲土耳其小鮮肉model做男主角，靚仔到連工作人員都忍不住偷望多兩眼。

許靖韻（Angela）推出全新單曲《Just Don’t Care》。

Angela一改以往風格，以瀟灑姿態唱出「I don't compare，無用變改一身風雅」，擺脫旁人閒言閒語，霸氣十足。

《Just Don't Care》是Angela繼《琢磨》及《被討厭的勇氣》後，第三首自我態度主題曲，由首次合作的Claudia Koh許東晴作曲、編曲，曲風嶄新破格，加上T-Rexx跟Claudia一齊填詞，中英夾雜，節奏感強烈。加上監製陳考威又將Angela嘅唱功推到極致，帶出女性強韌的態度。講到MV最有趣的事，一定是23歲土耳其男model！輪廓深邃加高大身形，養眼度十足，連Angela同身邊嘅同事都忍唔住讚嘆，「嘩！佢真係好靚仔！哈哈。」

《Just Don't Care》是Angela繼《琢磨》及《被討厭的勇氣》後，第三首自我態度主題曲；監製陳考威將Angela嘅唱功推到極致，帶出女性強韌的態度。

講到MV最有趣的事，一定是23歲土耳其男model！

輪廓深邃加高大身形，養眼度十足，連Angela同身邊嘅同事都忍唔住讚嘆，「嘩！佢真係好靚仔！哈哈。」

另外，早前Angela參加《汽水音樂節》，乘機大唱新歌，而且更帶埋dancer，過足跳舞癮，「都有十幾年冇出快歌啦，一出快歌就可以喺大型音樂節演出，真係好興奮！」現場觀眾反應熱烈，全場跟住節拍一齊搖，氣氛high爆。Angela表示今次新歌想帶出「做自己」的態度：「外間閒言閒語，Why should I care！最緊要自己活得瀟灑。」

早前Angela參加《汽水音樂節》，乘機大唱新歌，而且更帶埋dancer，過足跳舞癮，「都有十幾年冇出快歌啦，一出快歌就可以喺大型音樂節演出，真係好興奮！」