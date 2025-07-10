鄭伊健豪請黃淑蔓及團隊遊大瀑布　回應演唱會爭議：最緊要開心

鄭伊健自2022年尾在紅館舉行了一連九場《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 鄭伊健演唱會》後，過去三年他無間斷將這個演唱會帶到世界各地，包括美國三藩市、洛杉磯、英國倫敦、吉隆坡、高雄以及澳門，在六月尾，HERE & NOW台前幕後團隊再度出動，飛到加拿大多倫多、美國大西洋城以及雷諾，舉行了三場北美洲巡迴個唱，伊健更帶同小師妹黃淑蔓（Feanna）一起出發。

鄭伊健自2022年尾在紅館舉行了一連九場《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 鄭伊健演唱會》後，過去三年他無間斷將這個演唱會帶到世界各地，六月尾舉行了三場北美洲巡迴個唱。

原來今次是伊健入行40年以來，第一次在多倫多開演唱會。隆重其事，他特別準備兩套新衫見歌迷，出發前更加操排舞和練歌，而當地歌迷見到他落力演出都反應熱烈，全場一齊跳舞。伊健還準備了演唱會版紀念tee作為「手信」，在encore環節獻唱《自動勝利Let's Fight》時，與Dancers一起拋擲到台下送給觀眾，將原本已經熾熱的氣氛，推上了頂點。

原來今次是伊健入行40年以來，第一次在多倫多開演唱會。

隆重其事，他特別準備兩套新衫見歌迷，出發前更加操排舞和練歌。

伊健還準備了演唱會版紀念tee作為「手信」，在encore環節獻唱《自動勝利Let's Fight》時，與Dancers一起拋擲到台下送給觀眾，將原本已經熾熱的氣氛，推上了頂點。

除了伊健為歌迷送上驚喜，Feanna更準備了一首歌送給三站的觀眾，她說：「伊健哥哥想我唱一啲開心嘅歌，我突然諗到林珊珊嘅《戀愛預告》，其實珊珊係我經理人，雖然佢提點咗我好多唱呢首歌嘅演繹技巧，但始終珊珊係原唱，加上佢都有一齊嚟今次巡迴，所以我唱嘅時候係好大壓力，好在有現場觀眾嘅掌聲同歡呼聲鼓勵，畀咗好多信心我。」

Feanna準備了一首歌送給三站的觀眾，就是經理人林珊珊的《戀愛預告》，「雖然佢提點咗我好多唱呢首歌嘅演繹技巧，但始終珊珊係原唱，加上佢都有一齊嚟今次巡迴，所以我唱嘅時候係好大壓力。」

完成首站多倫多後，伊健為工作人員送上窩心驚喜，出資安排了大型旅遊巴士及當地導遊，讓工作人員到旅遊景點尼亞加拉大瀑布參觀，眾人還冒著全身濕透，登上遊船，近距離感受大瀑布的氣勢。有份遊大瀑布的Feanna，笑言今次北美洲巡迴，最深刻就是多倫多站，她說：「一來係我第一次去多倫多呢個地方，二來可以上船近距離睇大瀑布，感受啲瀑布水飛埋身，雖然玩到妝都溶晒，但大家都玩得好開心。」

完成首站多倫多後，伊健為工作人員送上窩心驚喜，出資安排了大型旅遊巴士及當地導遊，讓工作人員到旅遊景點尼亞加拉大瀑布參觀！

Feanna笑言今次北美洲巡迴，最深刻就是多倫多站，因為她首次去當地，又說：「二來可以上船近距離睇大瀑布，感受啲瀑布水飛埋身，雖然玩到妝都溶晒，但大家都玩得好開心。」

之後大隊再到大西洋城及雷諾進行巡唱，期間發生了一段小插曲，她說：「我哋由大西洋城出發去雷諾，中間要搭兩程內陸機，原本我哋中間有一個小時轉機，但第一班機延遲咗，最後得返兩分鐘時間轉機，我哋要極速跑去另一個閘口登機，雖然趕得切，但最擔心係啲行李跟唔切飛機，大家都作出最壞打算，以為連衫都冇得換，點知我哋去到雷諾，居然見到我哋啲行李，嗰種失而復得嘅心情，真係好難形容，所以今次呢個旅程，真係有好多難忘同開心嘅回憶。」

今次寓工作於娛樂，中間都發生了一些小插曲，Feanna轉機時間緊逼，差點冇行李冇衫換，最終失而復得。

跟Here & Now團隊遊歷了不少地方，問Feanna想伊健下一站到那裏開唱，她笑言：「希望下站可以係日本或者韓國，咁我就可以留多幾日…哈哈！真係一個諗法唔好嘅少女呀！」

問Feanna想伊健下一站到那裏開唱，她笑言：「希望下站可以係日本或者韓國，咁我就可以留多幾日…哈哈！真係一個諗法唔好嘅少女呀！」

美加三場演唱會終於圓滿成功，縱使網上不少評論並引起熱議，但伊健無忘三年前疫情期間開騷的初衷：「做騷梗係開心啦，大家最緊要開心！」

美加三場演唱會終於圓滿成功！