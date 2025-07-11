Justin Bieber推新專輯回歸樂壇　封面被指與Kendrick舊專輯相似

樂壇天王Justin Bieber近年多次傳出精神健康出現問題，加上更被爆欠債過億美元，需要出售音樂版權還債及愛妻以10億美元（約78億港元）出售美妝品牌Rhode救亡，加上早前承認有情緒管理問題，令大批網民及粉絲擔憂。儘管發生多事，Justin今日（11日）宣布推出第7張個人專輯《SWAG》回歸樂壇！

Justin今日（11日）宣布推出第7張個人專輯《Swag》回歸樂壇！（IG圖片）

Justin今日（11日）宣布推出第7張個人專輯《Swag》回歸樂壇！（IG圖片）

經過3年的休息後，Justin Bieber帶著滿滿的靈感重返錄音室，而專輯的靈感來源正是他與妻子Hailey的第一個孩子Jack Blues。新專輯《SWAG》封面是Justin一家三口的家庭照，傳遞出Justin當下的生活重心與創作心境。專輯共收錄20首新曲，更不跟多位當紅歌手及饒舌歌手合作，包括：Gunna、Sexyy Red、Cash Cobain等。

專輯的靈感來源是他與妻子Hailey的第一個孩子Jack Blues。（IG圖片）

專輯的靈感來源是他與妻子Hailey的第一個孩子Jack Blues。（IG圖片）

Justin終於回歸樂壇，令大批粉絲大感驚喜。（IG圖片）

值得留意的是，新專輯《SWAG》的宣傳亦極具話題性，在世界各地，包括洛杉磯、紐約、冰島等都出現專輯廣告牌。另外，有不少網民看到《SWAG》的封面後，都不約而同指專輯封面跟饒舌天王Kendrick Lamar在2022年推出的專輯《Mr. Morale & the Big Steppers》極為相似，並表示造型、Justin手抱兒子及Hailey身處的位置都幾乎一樣。