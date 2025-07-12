《流星花園》F4驚喜合體任五月天演唱會嘉賓　12年後再聚仍型到裂

《流星花園》F4，吳建豪、周渝民（仔仔）、言承旭及朱孝天曾為亞洲最盛極一時的組合，憑《流星花園》風靡萬千少女。多年來，四子各有發展，不少粉絲、影迷都期待他們再度合體。



《流星花園》當年紅遍全亞洲。（網上圖片）

憑《流星花園》一炮而紅。（視頻截圖）

早前有台灣傳媒報道，他們即將會合體開演唱會，未幾，《流星花園》F4，吳建豪（VanNess）、周渝民（仔仔）、言承旭及朱孝天就率先在五月天大巨蛋演唱會上出現。隨住阿信說出：「跟著五月天的時光機，讓我們歡迎F4。」四子就在台上出現，令台下樂迷都興奮不已，發出震耳欲聾的尖叫聲。

《流星花園》F4合體，在五月天演唱會上唱《流星雨》。（相信音樂圖片）

台上，阿信要求吳建豪再唱一次《流星雨》最後一句，吳建豪又笑着回答：「怎麼又是我？」阿信笑說：「我跟他們（F4）4位的默契，真的沒話說，就是沒有。」令大家都大笑起來。之後，仔仔就說：「我們4個人今天能夠再次合體，感謝相信音樂、阿信的幫忙，我很感動也很榮幸，今天終於第一次參加五月天的演唱會，我是五迷，但我有點怕生，現在覺得舞台上的空氣比較清新一點。」

《流星花園》F4合體。（相信音樂圖片）

近年主攻內地發展的朱孝天也說：「大家好，好久沒在舞台上跟大家見面，感謝阿信這麼相信這件事情，這麼努力促成，很久沒出來看演唱會，一來就站在台上，我也是第一次看五月天演唱會，也終於鬆一口氣，這陣子一直在裝傻，不管誰問我我都不知道，我跟他們不熟，現在終於可以不用再裝傻了。」言承旭也說：「現在好像在作夢，沒想過可以站在五月天的舞台上，好厲害，可以把4個人聚集在台上，一輩子都不敢想像，謝謝阿信給我們很多力量，也回憶到很多青春，有點想哭了。」