澳門頂流組合Soler宣布回歸樂壇　曾被告毀約破產事業受阻

來自澳門的混血雙胞胎男子樂隊Soler，當年出道一年已經登上紅館舞台開騷，惜在2006年與經理人公司因解約問題而鬧翻，背負百萬債務令歌唱事業一度受阻。Soler近日宣布正式回歸樂壇，推出全新單曲《翻天覆地》，由兩兄弟親自作曲，並邀請著名詞人兼好友李峻一操刀填詞。歌詞講述兄弟二人分隔異地生活多年後重聚的故事，同時深刻描繪了他們對音樂的堅持與夢想，李峻一更以「臉上的皺紋」比喻這些年經歷的風雨。



Soler由混血雙胞胎Julio同Dino組成。（資料圖片）

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Soler回歸樂壇，兩兄弟最開心是可以再次同台，更重要的是很期待和fans見面。Soler說：「知道好多fans都好耐冇見我哋，我哋都好期待見大家！今次出返嚟唱歌，感受到大家好愛我哋，好多支持，所以想以歌曲，帶到多啲歡樂畀大家，鼓勵大家唔好放棄！」新歌《翻天覆地》延續二人標誌性的搖滾風格，並融入現代編曲元素，展現他們音樂上的蛻變。這不僅是他們回歸的宣言，更是送給多年來不離不棄的樂迷的禮物。

Soler回歸樂壇，兩兄弟最開心是可以再次同台，更重要的是很期待和fans見面。

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Soler回歸樂壇，兩兄弟最開心是可以再次同台，更重要的是很期待和fans見面。

談到找李峻一合作，Soler感覺神奇而真實。兩兄弟在與李峻一的一次聚會中，談起成長、經歷和波折，發現大家原來都需要面對好多問題。Soler說：「我哋發現原來大家經歷幾多，但最重要是最後都無損我哋對音樂嘅熱情，期望做得更好。所以當一有新歌，自然想到李峻一，而佢啲詞係我哋真人真事嘅勵志經歷，唔係創作，所以好多謝佢。」

Soler Julio同Dino現時男人味滿瀉。

Soler Julio同Dino現時男人味滿瀉。

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Soler由Julio和Dino兩兄弟組成，自2005年憑藉首張專輯《雙聲道》一鳴驚人，其中主打歌《失魂》及《海嘯》等作品更成為香港樂壇經典，深受樂迷喜愛。時隔多年，這對才華橫溢的兄弟組合強勢回歸樂壇，勢必為樂迷帶來全新驚喜，Soler正積極籌備新歌之餘，預告將舉辦大型公開活動與fans見面，令人萬分期待！